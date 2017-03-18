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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:23
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:24
Прохожий написав:
а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:34
zРадио написав: Рыба-сом написав: Faceless написав:
Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь
По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
А еще, добавлю, что ИТ-шники падки на девайсы, и просаживают в них заметную часть своих доходов.
Портрет среднего украинского ИТ-шника - это холостяк возрастом 26 лет. Квартирный вопрос стоит у меньшей части - тех, кому за 30+. Остальные живут в аренде, не привязываясь жестко к локации. Но по мере увеличения среднего возраста (а это неизбежно, возможно, даже уже происходит) доля оседлых будет расти
у всех по разному.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…
переигрываете
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35
Puente написав: Прохожий написав:
а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...
Таки да. Практики легко обойдутся без них, ибо ходят верою, а не видением (с) Кто-то сорвет банк, кто-то утонет - романтика. К большим решениям таких авантюристов не подпускают, а в управлении личными финансами - да бога ради. Ветра в паруса, как грится
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 07 жов, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35
Faceless написав: flyman написав:
чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 07 жов, 2021 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40
Libo написав: zРадио написав:
Портрет среднего украинского ИТ-шника - это холостяк возрастом 26 лет. Квартирный вопрос стоит у меньшей части - тех, кому за 30+. Остальные живут в аренде, не привязываясь жестко к локации. Но по мере увеличения среднего возраста (а это неизбежно, возможно, даже уже происходит) доля оседлых будет расти
Так это ты эту самую благополучную часть нашего общества агитируешь валить из Украины в Манчестер?
Лучше б ты сам от нас куда-нибудь свалил.
Никого валить не призываю. Наоборот, переживая в связи с перманентным ростом трудовой эмиграции, и призываю поднимать производство здесь, чтобы не приходилось никуда ехать.
Написал же предельно понятно - рекомендую недвижимость в развитых странах С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ
! Это прекрасно осуществляется без переезда (ну и касается тех немногих, у кого на это есть финансовый ресурс)
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 07 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40
kingkongovets написав:
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…
переигрываете
О, блин, нашелся еще один почитатель столицы бывшей метрополии. Конечно натюрлих свинарник. И живут там натюрлих свиньи.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:44
Libo написав: kingkongovets написав:
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…
переигрываете
О, блин, нашелся еще один почитатель столицы бывшей метрополии. Конечно натюрлих свинарник. И живут там натюрлих свиньи.
еще раз повторяю - переигрываете
тот случай, когда так толсто, шо аж тонко
москву собянин с неограниченным бюджетом отпидарасил как кот яйца и это объективная реальность
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 07 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:47
zРадио написав:
Написал же предельно понятно - рекомендую недвижимость в развитых странах С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ
! Это прекрасно осуществляется без переезда (ну и касается тех немногих, у кого на это есть финансовый ресурс)
Мы в родину сначала должны инвестировать. Чтоб стали краше наши собственные квартиры, дома и наши маетки. Нам же самим краше жить от этого станет. А когда каждый свое тут проинвестирует, страна расцветет. А благополучие мантунианцев, дело рук самих мантунианцев.
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