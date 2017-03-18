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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8672867386748675>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:24

  Прохожий написав: а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:34

  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь

По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)


А еще, добавлю, что ИТ-шники падки на девайсы, и просаживают в них заметную часть своих доходов.

Портрет среднего украинского ИТ-шника - это холостяк возрастом 26 лет. Квартирный вопрос стоит у меньшей части - тех, кому за 30+. Остальные живут в аренде, не привязываясь жестко к локации. Но по мере увеличения среднего возраста (а это неизбежно, возможно, даже уже происходит) доля оседлых будет расти


у всех по разному.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…


переигрываете
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35

  Puente написав:
  Прохожий написав: а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...


Таки да. Практики легко обойдутся без них, ибо ходят верою, а не видением (с) Кто-то сорвет банк, кто-то утонет - романтика. К большим решениям таких авантюристов не подпускают, а в управлении личными финансами - да бога ради. Ветра в паруса, как грится :)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 жов, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:35

  Faceless написав:
  flyman написав:чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки

з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою

Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.


Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).

Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 жов, 2021 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40

  Libo написав:
  zРадио написав:Портрет среднего украинского ИТ-шника - это холостяк возрастом 26 лет. Квартирный вопрос стоит у меньшей части - тех, кому за 30+. Остальные живут в аренде, не привязываясь жестко к локации. Но по мере увеличения среднего возраста (а это неизбежно, возможно, даже уже происходит) доля оседлых будет расти


Так это ты эту самую благополучную часть нашего общества агитируешь валить из Украины в Манчестер? :roll:
Лучше б ты сам от нас куда-нибудь свалил. :?


Никого валить не призываю. Наоборот, переживая в связи с перманентным ростом трудовой эмиграции, и призываю поднимать производство здесь, чтобы не приходилось никуда ехать.

Написал же предельно понятно - рекомендую недвижимость в развитых странах С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ! Это прекрасно осуществляется без переезда (ну и касается тех немногих, у кого на это есть финансовый ресурс)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 жов, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:40

  kingkongovets написав:
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…


переигрываете


О, блин, нашелся еще один почитатель столицы бывшей метрополии. Конечно натюрлих свинарник. И живут там натюрлих свиньи.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  kingkongovets написав:
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…


переигрываете


О, блин, нашелся еще один почитатель столицы бывшей метрополии. Конечно натюрлих свинарник. И живут там натюрлих свиньи.
еще раз повторяю - переигрываете
тот случай, когда так толсто, шо аж тонко
москву собянин с неограниченным бюджетом отпидарасил как кот яйца и это объективная реальность
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:47

  zРадио написав:
Написал же предельно понятно - рекомендую недвижимость в развитых странах С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ! Это прекрасно осуществляется без переезда (ну и касается тех немногих, у кого на это есть финансовый ресурс)


Мы в родину сначала должны инвестировать. Чтоб стали краше наши собственные квартиры, дома и наши маетки. Нам же самим краше жить от этого станет. А когда каждый свое тут проинвестирует, страна расцветет. А благополучие мантунианцев, дело рук самих мантунианцев. 8)
Libo
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