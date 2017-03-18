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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:49
Прохожий написав: hume написав: Прохожий написав:
[
это ваше приобретение?
поздравляю
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.
нужно посмотреть цены в Лондоне)
Я как то интересовался ценами в Милане, новострой в прицентралье уровня РТ или ТТ порядка от10койро за высокие видовые, причем как ни странно там чем больше площадь тем дороже, квартиры на крайних этажах с террасами приближаются к от15к
про стоимость коммунали вообще промолчу)
а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
ага, Києв, Мілан, Лондон.... недавно був інший ряд: Преторія, Лагос, Кіншаса... швидко перевзуваєтеся
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flyman
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:50
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Дауншифтер він всюди дауншифтер - пам'ятаю, які ви постили фото халуп посеред залізниці. Справді, достойне місце для еміграції, заробивши 100кує
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:51
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foxluck
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:52
kingkongovets написав:
еще раз повторяю - переигрываете
тот случай, когда так толсто, шо аж тонко
москву собянин с неограниченным бюджетом отпидарасил как кот яйца и это объективная реальность
Москва - столица нации, которая стоит на пороге очередной геополитической катастрофы. То, что там отпидарасил Собянин, может превратиться в пепел и развалины. Именно поэтому вся их элита переправила свои бабки и семьи на запад.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:55
flyman написав:Я жив 2 роки в Польщі
(на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині
трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
о да
Я помню этот суперкейс муха)
полуподвал в Щецине возле жд с "кульком на окне вместо занавески" и диета цыбулей
пеши исчо, алигарх полуподвальный
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:01
flyman написав:
ага, Києв, Мілан, Лондон.... недавно був інший ряд: Преторія, Лагос, Кіншаса... швидко перевзуваєтеся
Ты мало знаком с этой темой. В Лагосе здоровенные районы, где стоимость домов начинается от $10 миллионов. Наша Конча отдыхает. В ЮАР, в частности в Кейптауне, белые люди живут в домах, где стоимость дома в среднем $лимон-полтора. С твоими ста тыщами тебя там примут только в черное гетто.
В Милан и Лондон и не суйся. Выбери лучше у нас нормальный райцентр и дуй туда.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:01
flyman написав: Прохожий написав:
нужно посмотреть цены в Лондоне)
Я как то интересовался ценами в Милане, новострой в прицентралье уровня РТ или ТТ порядка от10койро за высокие видовые, причем как ни странно там чем больше площадь тем дороже, квартиры на крайних этажах с террасами приближаются к от15к
про стоимость коммунали вообще промолчу)
а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
ага, Києв, Мілан, Лондон.... недавно був інший ряд: Преторія, Лагос, Кіншаса... швидко перевзуваєтеся
полуподваля, щуцын, ченстохова...полуныця...
понимаю что вам это ближе
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:02
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