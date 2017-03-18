Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:[ это ваше приобретение? поздравляю согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.
нужно посмотреть цены в Лондоне) Я как то интересовался ценами в Милане, новострой в прицентралье уровня РТ или ТТ порядка от10койро за высокие видовые, причем как ни странно там чем больше площадь тем дороже, квартиры на крайних этажах с террасами приближаются к от15к про стоимость коммунали вообще промолчу) а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
ага, Києв, Мілан, Лондон.... недавно був інший ряд: Преторія, Лагос, Кіншаса... швидко перевзуваєтеся
flyman написав:чуш. З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і. втомився повторювати, якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Дауншифтер він всюди дауншифтер - пам'ятаю, які ви постили фото халуп посеред залізниці. Справді, достойне місце для еміграції, заробивши 100кує
kingkongovets написав:еще раз повторяю - переигрываете тот случай, когда так толсто, шо аж тонко москву собянин с неограниченным бюджетом отпидарасил как кот яйца и это объективная реальность
Москва - столица нации, которая стоит на пороге очередной геополитической катастрофы. То, что там отпидарасил Собянин, может превратиться в пепел и развалины. Именно поэтому вся их элита переправила свои бабки и семьи на запад.
flyman написав:ага, Києв, Мілан, Лондон.... недавно був інший ряд: Преторія, Лагос, Кіншаса... швидко перевзуваєтеся
Ты мало знаком с этой темой. В Лагосе здоровенные районы, где стоимость домов начинается от $10 миллионов. Наша Конча отдыхает. В ЮАР, в частности в Кейптауне, белые люди живут в домах, где стоимость дома в среднем $лимон-полтора. С твоими ста тыщами тебя там примут только в черное гетто. В Милан и Лондон и не суйся. Выбери лучше у нас нормальный райцентр и дуй туда.
zРадио написав: Написал же предельно понятно - рекомендую недвижимость в развитых странах С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ! Это прекрасно осуществляется без переезда (ну и касается тех немногих, у кого на это есть финансовый ресурс)
Мы в родину сначала должны инвестировать. Чтоб стали краше наши собственные квартиры, дома и наши маетки. Нам же самим краше жить от этого станет. А когда каждый свое тут проинвестирует, страна расцветет. А благополучие мантунианцев, дело рук самих мантунианцев.
Слушай, не имея квартиры в Киеве, никто из киевлян не будет покупать ее в Манчестере. Ты выступил не по делу. Просто посотрясал воздух. Ты доволен собой?
PS: а проблему длинных инвестиций у нас понимают даже на самом высоком уровне - это не моя придумка. Почитай законопроекты, призванные регулировать частные пенсионные фонды - там допускается инвестирование в заграничные активы, что логично, когда тебе нужно пронести накопления через десятилетия, а среднегодовая инфляция в гривне - под 10%. КРЖН в этом случае не выручит, уверяю тебя
Faceless написав:Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.
Я говорю о всех вместе, кто в офисах обитает: бизнес-аналитиках, веб-дизайнерах и прочее. Ну и плюс эйчары. По наблюдениям за семейными историями коллег, там жён-ойтишнец хотя б 20% чтоб было и то хорошо. Я б очертил доход пары "среднего ойтишнега" около 4куе (он 3+ чистыми и она где-то в офисе ещё 1куе). Квартиру снимают, явно ж не хрущик-однушку, бытовые расходы, еда, иногда куда-то сходить, в отпуск съездить, телефон купить. Остаётся за год скирды, допустим, 20куе - это половина почти дохода, достаточно умеренная и экономная семья. 150куе квартира-двушка на Нивках + ремонт 30куе с мебелью по-скромному (в теме говорят тут, что может даже и больше) = 9 лет скирдования. Кагбэ реально, но особого потенциала для дальнейшего рИста, как тут вангуют, не вижу. Если дадут им ипотеку, то легче, но вопрос в % ставке. Это ж сотрудникам банков под льготный процент могут дать в качестве инструмента повышения лояльности к работодателю. Ну, а ойти-контингент с зп 5+ куе, подозреваю, от Нивок и Теремков не сильно возбуждается.
Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли. Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано. Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
ви натягуєте ситуацію останнього року на весь попередній перід, ніби так було раніше ... без криз і т.п. ... от так взяла і 150куе назбирала "нетипова пара" айтішніків, як з куща, як пише Успіх