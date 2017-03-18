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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8673867486758676

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:Київ представив концепцію розвитку транспорту. Ось головні пункти

https://www.the-village.com.ua/village/ ... ZJifXeAROE

Эвакуатор за парковку на тротуаре?
Это, что?
50% авто эвакуируют?
надеюсь, шо рога обломают всем
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:38

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


+1

жмите на кнопочку "+" справа от поста есличё)
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


+1

жмите на кнопочку "+" справа от поста есличё)
доберусь до компа - так и сделаю)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:53

  Прохожий написав:но Я к чему, мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

навіть в АН топлять за обвал :lol: :
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