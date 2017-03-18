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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 21:37
UA написав:
Эвакуатор за парковку на тротуаре?
Это, что?
50% авто эвакуируют?
надеюсь, шо рога обломают всем
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:38
kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:40
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
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доберусь до компа - так и сделаю)
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:53
Прохожий написав:
но Я к чему, мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.
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drevlyanin
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Додано: Чет 07 жов, 2021 22:33
навіть в АН топлять за обвал
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nmd
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