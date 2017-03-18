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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 21:37
UA написав:
Эвакуатор за парковку на тротуаре?
Это, что?
50% авто эвакуируют?
надеюсь, шо рога обломают всем
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:38
kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:40
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
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жмите на кнопочку "+" справа от поста есличё)
доберусь до компа - так и сделаю)
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kingkongovets
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:53
Прохожий написав:
но Я к чему, мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.
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drevlyanin
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Додано: Чет 07 жов, 2021 22:33
навіть в АН топлять за обвал
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nmd
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:41
І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану
Парапапам:-)
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Первый
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:13
Пусть лучше этот. Даю гарантию, что Мхитарян вставил бы вертикальный космический корабль.
Проезжал мимо Таряна, ради интереса даже остановился и вышел, чтоб представить как же это все будет функционировать в условиях существующей дороги
И опять же нужно снять шляпу перед Никоновым, а ведь мог заеб@шить 150 метров небоскрёба, чтоб рентабельность проекта улетела в космосч тем более все доки на него были готовы. Представляю видовые характеристики из окон этого небоскрёба... Но, хвала богам девелопер Никонов, а не кто-то другой, поэтому есть вероятность увидеть что-то действительно достойное. Короче, пока не перестаю удивляться его позиции в современном киевском
зодчестве.
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 08 жов, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:20
Первый написав:
І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану
Парапапам:-)
Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:22
hume написав:
Пусть лучше этот. Даю гарантию, что Мхитарян вставил бы вертикальный космический корабль.
Проезжал мимо Таряна, ради интереса даже остановился и вышел, чтоб представить как же это все будет функционировать в условиях существующей дороги
Так задумано. Там должна быть перманентная пробка 18 часов в сутки. Чтобы все стоящие могли насладиться видом башен.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:27
Faceless написав:
Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае
По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли.
Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано.
Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
По вашей логике, должны совпасть 2 фактора:
1. Айтишник достаточно умен, чтоб заработать и сохранить 150 куе
2. Айтишник достаточно туп, чтоб купить на эти деньги сраную газоблочную двуху на сраных Нивках, при том что на протяжении последних 10 лет на эти деньги можно было купить треху в местах получше.
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
Также, толковых (хорошо зарабатывающих айтишников) активно пылесосит Европа.
Переехать в ту же Германию по голубой карте - как 2 пальца об асфальт.
Многие в принципе не рассматривают бетонирование тут.
А те, кто рассматривают, скорее всего затаились и ждут.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в П'ят 08 жов, 2021 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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