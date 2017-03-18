Faceless написав:

Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случаеПо доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли.Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано.Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"