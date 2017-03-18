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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32
airmax78 написав:
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Так задумано. Там должна быть перманентная пробка 18 часов в сутки. Чтобы все стоящие могли насладиться видом башен.
Каким видом, их же не видно.
Такие проекты должны стоять в месте, которое просматривается ото всюду. Должны быть украшением (хотя лично мне такая архитектура немного не по нраву, сугубо личное). Сейчас же насладиться видом современной архитектуры Таряна можно разве что с балкона Кардинала, и то, до поры пока Перфект не застроит стенами всю территорию завода радар.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:36
little_wanderer написав:
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Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..
я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
и друзи у него такие же.
и кухня с техникой за 140кгрн. ему показалась дорогой (правда, не сильно пользуются), теперь очень хочу познакомить его с Максимом, который крайне запоздал с мебелью.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:15
sequence написав: little_wanderer написав:
..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..
я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:22
remark написав:
..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
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