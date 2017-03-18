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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8674867586768677

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32

  airmax78 написав:[
Так задумано. Там должна быть перманентная пробка 18 часов в сутки. Чтобы все стоящие могли насладиться видом башен.

Каким видом, их же не видно.

Такие проекты должны стоять в месте, которое просматривается ото всюду. Должны быть украшением (хотя лично мне такая архитектура немного не по нраву, сугубо личное). Сейчас же насладиться видом современной архитектуры Таряна можно разве что с балкона Кардинала, и то, до поры пока Перфект не застроит стенами всю территорию завода радар.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:36

  little_wanderer написав:..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..

я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
и друзи у него такие же.
и кухня с техникой за 140кгрн. ему показалась дорогой (правда, не сильно пользуются), теперь очень хочу познакомить его с Максимом, который крайне запоздал с мебелью.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:15

  sequence написав:
  little_wanderer написав:..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..

я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))

А почему в холодине, нет денег на обогрев?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:22

  remark написав:..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
sequence
 
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  #<1 ... 8674867586768677
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