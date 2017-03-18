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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8675867686778678>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32

  airmax78 написав:[
Так задумано. Там должна быть перманентная пробка 18 часов в сутки. Чтобы все стоящие могли насладиться видом башен.

Каким видом, их же не видно.

Такие проекты должны стоять в месте, которое просматривается ото всюду. Должны быть украшением (хотя лично мне такая архитектура немного не по нраву, сугубо личное). Сейчас же насладиться видом современной архитектуры Таряна можно разве что с балкона Кардинала, и то, до поры пока Перфект не застроит стенами всю территорию завода радар.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:36

  little_wanderer написав:..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..

я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
и друзи у него такие же.
и кухня с техникой за 140кгрн. ему показалась дорогой (правда, не сильно пользуются), теперь очень хочу познакомить его с Максимом, который крайне запоздал с мебелью.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:15

  sequence написав:
  little_wanderer написав:..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..

я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))

А почему в холодине, нет денег на обогрев?
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:22

  remark написав:..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось? Когда заработает, кто знает? Или может что я не на ту кнопку нажимаю... Спасибо!
Bezzhenets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:46

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  foxluck написав:Риелторы начали топить за то что рынок перегрет
https://youtu.be/JcqDuxyXOls


І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану

Парапапам:-)

Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются.


Хворі люди, честное слово. Зрадио говорил, что рынок перегрет еще после его взлета осенью 2019-го - зимой 2020-го, за чем последовал обвал экономики, несмотря на который, рынок, незначительно скорректировавшись, продолжил рост, т.е. стал перегрет даже больше, чем был.

Рыл Зоркий Глаз на третий день увидел, что у дома нет одной стены (с) :mrgreen:

  drevlyanin написав:Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.


Еще один мистер объективность решил пристегнуть меня к кейсу Сержика, которому нужно жилье для себя, а не в инвестиционных целях, хотя я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 08 жов, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:48

  Bezzhenets написав:Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось? Когда заработает, кто знает? Или может что я не на ту кнопку нажимаю... Спасибо!

Нема динаміки по МХЗ - нема кнопки.
За прогнозами - coming soon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:52

  sequence написав:
  remark написав:..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.

срочно сделать газ по 1 гривне, и отопление по 300 за гиг-тогда будут наверняка платить и все долги закроются.
Востаннє редагувалось GADFLY в П'ят 08 жов, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:01

Шановні форумчани - просте питання до вас!

  Coder написав:почали затикати рота тим, хто мислить не так як Ви

Так, я справді так не мислю і НЕ ДІЮ, як он наступне Вами написане >>>>>
  Coder написав:Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.

Карл!!!
Тріпати килимок на балконі?!!!
Карлллл!!!
Все, далі справді немає сенсу продовжувати дискусію.

п.с.
Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Тобто - нехай вам так буде добре/зручно, а ваше сміття/пилюка з килимка - нехай летить по головах інших сусідів, на інші балкони, по інших вікнах сусідів, чи просто на загальне подвір'я??? :shock:

Ммдаааааа.... - а ще мені тут намагаються закинути про "рагулізм")))

Акуєць!©
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?

Канешна. Откуди та пилюка взялась, ото хай туди і повертається. Ще Карлсон про це казав.
Amethyst
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