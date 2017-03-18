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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32
airmax78 написав:
[
Так задумано. Там должна быть перманентная пробка 18 часов в сутки. Чтобы все стоящие могли насладиться видом башен.
Каким видом, их же не видно.
Такие проекты должны стоять в месте, которое просматривается ото всюду. Должны быть украшением (хотя лично мне такая архитектура немного не по нраву, сугубо личное). Сейчас же насладиться видом современной архитектуры Таряна можно разве что с балкона Кардинала, и то, до поры пока Перфект не застроит стенами всю территорию завода радар.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:36
little_wanderer написав:
..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..
я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
и друзи у него такие же.
и кухня с техникой за 140кгрн. ему показалась дорогой (правда, не сильно пользуются), теперь очень хочу познакомить его с Максимом, который крайне запоздал с мебелью.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:15
sequence написав: little_wanderer написав:
..
Не спорю, такие олени могут существовать в единичных экземплярах.
Но в массовое их существование я не верю.
..
я тоже так думал пока не познакомился с одним, что взял зачем-то аэродром 170м2 на Чайке и теперь сидит там в холодине, пальцы на клавиши не попадают ))
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
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remark
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:22
remark написав:
..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:45
Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось? Когда заработает, кто знает? Или может что я не на ту кнопку нажимаю... Спасибо!
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Bezzhenets
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:46
airmax78 написав: Первый написав:
І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану
Парапапам:-)
Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются.
Хворі люди, честное слово. Зрадио говорил, что рынок перегрет еще после его взлета осенью 2019-го - зимой 2020-го, за чем последовал обвал экономики, несмотря на который, рынок, незначительно скорректировавшись, продолжил рост, т.е. стал перегрет даже больше, чем был.
Рыл Зоркий Глаз на третий день увидел, что у дома нет одной стены (с)
drevlyanin написав:
Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.
Еще один мистер объективность решил пристегнуть меня к кейсу Сержика, которому нужно жилье для себя, а не в инвестиционных целях, хотя я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 08 жов, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:48
Bezzhenets написав:
Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось? Когда заработает, кто знает? Или может что я не на ту кнопку нажимаю... Спасибо!
Нема динаміки по МХЗ - нема кнопки.
За прогнозами - coming soon
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:52
sequence написав: remark написав:
..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
срочно сделать газ по 1 гривне, и отопление по 300 за гиг-тогда будут наверняка платить и все долги закроются.
Востаннє редагувалось GADFLY
в П'ят 08 жов, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:01
Coder написав:
почали затикати рота тим, хто мислить не так як Ви
Так, я справді так не мислю і НЕ ДІЮ, як он наступне Вами написане >>>>>
Coder написав:
Зате тепер коли мені потрібно вийти витріпати килимок, я це роблю на охайному балконі.
Карл!!!
Тріпати килимок на балконі?!!!
Карлллл!!!
Все, далі справді немає сенсу продовжувати дискусію.
п.с.Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Тобто - нехай вам так буде добре/зручно, а ваше сміття/пилюка з килимка - нехай летить по головах інших сусідів, на інші балкони, по інших вікнах сусідів, чи просто на загальне подвір'я???
Ммдаааааа.... - а ще мені тут намагаються закинути про "рагулізм")))
Акуєць!©Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:06
Успіх написав:
Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Канешна. Откуди та пилюка взялась, ото хай туди і повертається. Ще Карлсон про це казав.
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