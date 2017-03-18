Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:46

airmax78 написав: Первый написав: foxluck написав: Риелторы начали топить за то что рынок перегрет

https://youtu.be/JcqDuxyXOls Риелторы начали топить за то что рынок перегрет



І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану



Парапапам:-) І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плануПарапапам:-)

Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются. Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются.

drevlyanin написав: Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор. Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.

Хворі люди, честное слово. Зрадио говорил, что рынок перегрет еще после его взлета осенью 2019-го - зимой 2020-го, за чем последовал обвал экономики, несмотря на который, рынок, незначительно скорректировавшись, продолжил рост, т.е. стал перегрет даже больше, чем был.Рыл Зоркий Глаз на третий день увидел, что у дома нет одной стены (с)Еще один мистер объективность решил пристегнуть меня к кейсу Сержика, которому нужно жилье для себя, а не в инвестиционных целях, хотя я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность