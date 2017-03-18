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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:08
Успіх написав:
Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Ні, друже, ми просто інколи "тихенько у квартирі граємо з дітьми у футбол". А коврики - це ЗЛО.
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stas_rst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09
little_wanderer написав:
2. Айтишник достаточно туп, чтоб купить на эти деньги сраную газоблочную двуху на сраных Нивках, при том что на протяжении последних 10 лет на эти деньги можно было купить треху в местах получше
Погодите, речь шла только о возможности купить некую недвижимость за 150 куе. Я нигде не фокусировался на Нивках, газоблоке и каких-либо атрибутах этой недвиги. Все-таки, на 150 куе есть некоторый выбор по Киеву.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:30
Frant
А где этот комплекс без отопления находится территориально?
И зачем там понастроили таких квартир? Альтернатива домам в лесу через дорогу?
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барабашов
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:37
барабашов написав:Frant
А где этот комплекс без отопления находится территориально?
И зачем там понастроили таких квартир? Альтернатива домам в лесу через дорогу?
Чайки - это село под Киевом, прям у черты города
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:41
stas_rst написав: Успіх написав:
Шановні форумчани, ви теж рахуєте це ПРАВИЛЬНИМ і теж тріпаєте килимки на балконах?
Ні, друже, ми просто інколи "тихенько у квартирі граємо з дітьми у футбол". .
М'яким м'ячем!
Тобто, фактично вони і не грають, а так, неначе бавляться))) ха-ха)))
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Frant
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:46
барабашов написав:Frant
А где этот комплекс без отопления находится территориально?
И зачем там понастроили таких квартир? Альтернатива домам в лесу через дорогу?
Село під Києвом, 15 км по Житомирській трасі. Там розкішний комплекс, з великими дорогими квартирами.
Комплекс з опаленням, проте борги з минулого року висять.
їліта не бажає своєчасно платити за опалення.
Ліс там поруч,варто вклепати пару буржуйок на 150 м2 і можна топити дровами )))
Все такі в місті укро-їліта намагається хоч трохи тримати себе в руках. За містом - миттєво маргіналізується і показує свою селянсько-пастушеську сутність.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 жов, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:47
zРадио написав: airmax78 написав: Первый написав:
І тільки зРадіо вважає шо нічого не було😂 парапланерування рік по плану
Парапапам:-)
Все, кроме Зрадио, делают выводы на основании своих неправильных субъективных ощущений и только Зрадио видит картину в целом, благодаря мощному аналитическому аппарату и доступу ко всей информации по всем сегментам, а не только к тем объектам, которые продаются.
Хворі люди, честное слово. Зрадио говорил, что рынок перегрет еще после его взлета осенью 2019-го - зимой 2020-го, за чем последовал обвал экономики, несмотря на который, рынок, незначительно скорректировавшись, продолжил рост, т.е. стал перегрет даже больше, чем был.
Рыл Зоркий Глаз на третий день увидел, что у дома нет одной стены (с)
drevlyanin написав:
Так и я о том. Вон Сержику(ничего личного) с незапамятных времён каждый год кидали интересные на тот момент варианты трёх, а он все носом крутил, мол дорого, комнаты не такие, муравейник, место не айс и т.п. А чем закончилось-цены выросли, вариантов больше не стало. А подождет еще годков 5-6 и даже если прайсы снизятся, ему эта трёха уже и нафик не нужна будет. Потребуется 2+1 или 1+1+1, а это ещё веселей по цене и геморней выбор.
Еще один мистер объективность решил пристегнуть меня к кейсу Сержика, которому нужно жилье для себя, а не в инвестиционных целях, хотя я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность
ВВП вна Україні так і не вернувся до рівня 2019 року.
А ціни КРЖН "вжуххх", хоча не у мене як практика, є пропозиція від зубудовника придбати дериватив на кавалірку в пішій доступності ШРТ по ціні 2020 р., правда ціна акційна (на повітря котловану мінус 22% від прайсу, а на майже готове мінус 11%), зі слів забудовника акція триватиме пару тижнів (поспостерігаю, чи не розтягнеться акція до нового року)
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:49
Frant
Frant написав:
М'яким м'ячем!
Тобто, фактично вони і не грають, а так, неначе бавляться)))
Забули запитати думку бога. Вам не влом спускатись з хмари і коментувати простих смертних ?
Самі ж писали - Долярчик - мій рівень і мій візаві.
А тому - "ідіть у ср@ку" (с), як сказав один актор.
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