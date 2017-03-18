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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:05
Успіх написав:
..
Ще раз для всіх!!! - М-Я-К-И-М П-О-Р-О-Л-О-Н-О-В-И-М м'ячем
..
ага. А потом поролоновыми пятками нежно и медленно прикасаемся к поролоновому напольному покрытию
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:06
Frant
1 - на хворих ображатись - гріх, тим паче, якщо вони живуть на ДВРЗ і їх вигнали з роботи за хабарі;
2 - я не айтішник
3 - боргів не мав ніколи
4 - напрямок пішої еротичної прогулянки вказав
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stas_rst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:08
Успіх написав:
І ще - ми і баскетбол/волейбол можемо грати в квартирі ...
Але ж як гучно сказано - футбол/баскетбол/волейбол у квартирі!
Ти молодець. Твоя квартира - твої правила
А взагалі, хороший і кумедний
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:09
Bezzhenets написав:
Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось?
У них сайт переделали недели 2 назад. И в форуме пропал функционал "посмотреть новые сообщения по темам". Так что теперь я им не пользуюсь.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:15
Успіх написав:
І ще - ми і баскетбол/волейбол можемо грати в квартирі ...
Але ж як гучно сказано - футбол/баскетбол/волейбол у квартирі!
Успішних Долярчиків - на цій території 73 %.
Це їх держава!
Тому вони мають повне право гуляти м'ячем у квартирі, паркувати "битки" на газонах, вибивати килимки на балконах, забудовувати історичний центр 25-поверхівками і т.п. Іншої своєї їліти - тут не буде. Навіть руху немає.
Основне питання - наскільки вистачить ресурсів цієї території.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 жов, 2021 11:17, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:16
sequence написав: Успіх написав:
..
Ще раз для всіх!!! - М-Я-К-И-М П-О-Р-О-Л-О-Н-О-В-И-М м'ячем
..
ага. А потом поролоновыми пятками нежно и медленно прикасаемся к поролоновому напольному покрытию
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
(правда, не так щоб для сусідів,а для того, щоб меньшенький синочок не травмувався) - але, загалом, це і "звук п'ят" зменшує
Так що Успіх - ДУМАЄ!
- чого і всім радить!
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:21
Успіх написав:
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект)
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:21
Успіх написав:
..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
..
А что такое "коц"? Это еврей такой? ))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:36
барабашов написав:Frant
А где этот комплекс без отопления находится территориально?
И зачем там понастроили таких квартир? Альтернатива домам в лесу через дорогу?
Да как обычно, понастроили комплексов в полях под Киевом, где в идеале нужно строить частные дома. Может и нормально если не выезжать оттуда, но вот в противном случае придется терпеть. Зато дёшево. Вон сразу можно по 170 квадратов брать
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:44
sequence написав: Успіх написав:
..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
..
А что такое "коц"? Это еврей такой? ))
Це діалект, жаргон "успішних" і "долярчиків" Я теж не зрозумів, доки вони не розтлумачили.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 жов, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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