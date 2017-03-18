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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:05

  Успіх написав:..
Ще раз для всіх!!! - М-Я-К-И-М П-О-Р-О-Л-О-Н-О-В-И-М м'ячем :!:
..

ага. А потом поролоновыми пятками нежно и медленно прикасаемся к поролоновому напольному покрытию
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:06

Frant
1 - на хворих ображатись - гріх, тим паче, якщо вони живуть на ДВРЗ і їх вигнали з роботи за хабарі;
2 - я не айтішник
3 - боргів не мав ніколи
4 - напрямок пішої еротичної прогулянки вказав
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:І ще - ми і баскетбол/волейбол можемо грати в квартирі ...
Але ж як гучно сказано - футбол/баскетбол/волейбол у квартирі!

Ти молодець. Твоя квартира - твої правила :)
А взагалі, хороший і кумедний :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bezzhenets написав:Подскажите, уже неделю не работает ссылка на динамику цен в Киеве на Домике. Что там случилось?

У них сайт переделали недели 2 назад. И в форуме пропал функционал "посмотреть новые сообщения по темам". Так что теперь я им не пользуюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:15

  Успіх написав:І ще - ми і баскетбол/волейбол можемо грати в квартирі ...
Але ж як гучно сказано - футбол/баскетбол/волейбол у квартирі!


Успішних Долярчиків - на цій території 73 %.
Це їх держава!
Тому вони мають повне право гуляти м'ячем у квартирі, паркувати "битки" на газонах, вибивати килимки на балконах, забудовувати історичний центр 25-поверхівками і т.п. Іншої своєї їліти - тут не буде. Навіть руху немає.
Основне питання - наскільки вистачить ресурсів цієї території.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 11:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:16

За крок до перевороту думок©

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Ще раз для всіх!!! - М-Я-К-И-М П-О-Р-О-Л-О-Н-О-В-И-М м'ячем :!:
..

ага. А потом поролоновыми пятками нежно и медленно прикасаемся к поролоновому напольному покрытию

Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу :lol:
(правда, не так щоб для сусідів,а для того, щоб меньшенький синочок не травмувався) - але, загалом, це і "звук п'ят" зменшує :wink:
Так що Успіх - ДУМАЄ! :D - чого і всім радить!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу

Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:21

  Успіх написав:..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу :lol:
..

А что такое "коц"? Это еврей такой? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:36

  барабашов написав:Frant
А где этот комплекс без отопления находится территориально?
И зачем там понастроили таких квартир? Альтернатива домам в лесу через дорогу?

Да как обычно, понастроили комплексов в полях под Киевом, где в идеале нужно строить частные дома. Может и нормально если не выезжать оттуда, но вот в противном случае придется терпеть. Зато дёшево. Вон сразу можно по 170 квадратов брать
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:44

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу :lol:
..

А что такое "коц"? Это еврей такой? ))

Це діалект, жаргон "успішних" і "долярчиків" Я теж не зрозумів, доки вони не розтлумачили.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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