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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8678867986808681>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:45

hume
И насколько там дёшево было купить готовый аэродром?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:hume
И насколько там дёшево было купить готовый аэродром?

Ціни тут:
https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk-chaika-4058/
Можете й зараз купити.
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.

Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.

До речі,вся ця публіка щиро вважає, що живе в Києві. А не в Єпенях
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 11:54, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:50

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу :lol:
..

А что такое "коц"? Это еврей такой? ))

А Ви так і в гуглі наберіть слово коц :wink: - там чіткий опис цього))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:56

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу

Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект) :)

та ми тут колаборанти запорєбріковські, не понімаєм, дякую що просвітив пан.
А що з килимками тріпати на балконі?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:57

  Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу :lol:
..

А что такое "коц"? Это еврей такой? ))

А Ви так і в гуглі наберіть слово коц :wink: - там чіткий опис цього))

надо біло пісати "адіяло", тохда би рускьоязичні панімалі би
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:00

Гей, успішні та долярчикуваті!
Закінчуйте філологічну дискусію.
Мерщій їдьте в с.Чайки, там недорогі квартири!

Можна з невеликою доплатою поміняти бучанський підвал на повноцінну квартиру. Правда, в Єпенях.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:01

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу

Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект) :)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86

Коцарство
Виготовленням цього виду килимів займались коцарки, які самі робили шерстяну пряжу, фарбували її у різні кольори саморобними фарбами з мінералів та рослин.

Коцарство на Слобожанщині
Харківські коци мали своєрідний геометричний малюнок

===
діялєктх, таки він діялєктх
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:09

  hume написав:.. Зато дёшево. Вон сразу можно по 170 квадратов брать

да, ему это обошлось в 19 году в 60Кбаксов
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:12

  Frant написав:..
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.

Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.
..

кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки.
ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 08 жов, 2021 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:14

flyman тебе теж відправити за адресою від кумира, придуркувате ?
Гуглом воно з підвалу вміє шукати різні кумедні слова, а також їжу, гроші на ШРТ і інші щоденні потреби.
Мізки знайди краще. Напрямок руху - вище за текстом, клоун.
І не роби мені нерви, бо розкажу про Польщу і за що тебе звідти турнули, ок ? І ще багато цікавого. Тоді попишеш свої монологи ...
stas_rst
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