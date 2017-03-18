Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:45
hume И насколько там дёшево было купить готовый аэродром?
барабашов
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:49
барабашов написав: hume
И насколько там дёшево было купить готовый аэродром?
Ціни тут:
https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk-chaika-4058/
Можете й зараз купити.
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.
Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.
До речі,вся ця публіка щиро вважає, що живе в Києві. А не в Єпенях
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Frant
в П'ят 08 жов, 2021 11:54, всього редагувалось 4 разів.
Frant
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:50
sequence написав: Успіх написав:
..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
..
А что такое "коц"? Это еврей такой? ))
А Ви так і в гуглі наберіть слово коц
- там чіткий опис цього))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:56
stas_rst написав: Успіх написав:
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект)
та ми тут колаборанти запорєбріковські, не понімаєм, дякую що просвітив пан.
А що з килимками тріпати на балконі?
flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:57
Успіх написав: sequence написав: Успіх написав:
..
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
..
А что такое "коц"? Это еврей такой? ))
А Ви так і в гуглі наберіть слово коц
- там чіткий опис цього))
надо біло пісати "адіяло", тохда би рускьоязичні панімалі би
flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:00
Гей, успішні та долярчикуваті!
Закінчуйте філологічну дискусію. Мерщій їдьте в с.Чайки, там недорогі квартири! Можна з невеликою доплатою поміняти бучанський підвал на повноцінну квартиру. Правда, в Єпенях.
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Frant
в П'ят 08 жов, 2021 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:01
stas_rst написав: Успіх написав:
Мабуть, я Вас приголомшу, якщо скажу, що ми коц стелемо на підлогу
Для усіх, хто не зрозумів: коцик — вовняне покривало на ліжко (Зх.-укр. діалект)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86
Коцарство
Виготовленням цього виду килимів займались коцарки, які самі робили шерстяну пряжу, фарбували її у різні кольори саморобними фарбами з мінералів та рослин.
Коцарство на Слобожанщині
Харківські коци мали своєрідний геометричний малюнок
===
діялєктх, таки він діялєктх
flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:09
hume написав:
.. Зато дёшево. Вон сразу можно по 170 квадратов брать
да, ему это обошлось в 19 году в 60Кбаксов
sequence
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:12
Frant написав:
..
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.
Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.
..
кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки.
ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.
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sequence
в П'ят 08 жов, 2021 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:14
flyman тебе теж відправити за адресою від кумира, придуркувате ? Гуглом воно з підвалу вміє шукати різні кумедні слова, а також їжу, гроші на ШРТ і інші щоденні потреби. Мізки знайди краще. Напрямок руху - вище за текстом, клоун. І не роби мені нерви, бо розкажу про Польщу і за що тебе звідти турнули, ок ? І ще багато цікавого. Тоді попишеш свої монологи ...
stas_rst
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