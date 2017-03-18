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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8678867986808681

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:18

  flyman написав:..
надо біло пісати "адіяло", тохда би рускьоязичні панімалі би

я хер его знает, сказали бы "ковдра" - бэз пытань. А на полтавском диалекте - "одіяло", ковдрой сроду никто не называл. Но Полтава - это не Украина, ясное дело ))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:20

sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.
Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність.
Сільський дурник з півником на патичку.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 08 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:21

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Ще раз для всіх!!! - М-Я-К-И-М П-О-Р-О-Л-О-Н-О-В-И-М м'ячем :!:
..

ага. А потом поролоновыми пятками нежно и медленно прикасаемся к поролоновому напольному покрытию


тока шо общался с приятелем, живущим в легендарной голосухе, очень жалуется на "гиперактивного" ребенка, живущего на этаж - тадам! - ниже
лично я за все время жизни в царском доме соседей не слышал вообще
да и вижу их крайне редко (и надеюсь, шо скоро не буду видеть вообще)
до этого в оазисе на гс я слышал соседей только в большом санузле через вентиляцию, во время их ссор (типа - пусть минет тебе делает та, кто твой чемодан в командировке складывала бгг)
а об отвратительной звукоизоляции современных новостроев слышу постоянно
но ведь это пустяки, если у тебя модные мопы и на придомовой можно пилить годные фоточки в инсту, верно?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:25

  kingkongovets написав:..
а об отвратительной звукоизоляции современных новостроев слышу постоянно
но ведь это пустяки, если у тебя модные мопы и на придомовой можно пилить годные фоточки в инсту, верно?

вот Флай из полуподвала вообще не понял, о чем речь. Только крысы изредка пробегут табуном, попищат и лягут спать ))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28

  sequence написав: кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки.
ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.


спасибо, но стрит ритейл спальных районов в ипенях - не моя тема)
там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься
а я такое не люблю :oops:
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28

  stas_rst написав:sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.
....

самое любопытное, что они периодически друг с другом срутся и в игноры заносят ))
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:31

  sequence написав:
  stas_rst написав:sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.
....

самое любопытное, что они периодически друг с другом срутся и в игноры заносят ))
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:32

  kingkongovets написав:..
там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься
а я такое не люблю :oops:

я как раз о том, что там пусто. Народу полно, а пойти особо некуда - все прут в город. В кафешке, которую зашел, чашка кофе с пирожным обошлись как на Крещатике, еще и в очереди стоял. Но вам виднее, однозначно. Я к тому, что цена там халява и я полагаю, что место там недооцененное
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