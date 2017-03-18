я хер его знает, сказали бы "ковдра" - бэз пытань. А на полтавском диалекте - "одіяло", ковдрой сроду никто не называл. Но Полтава - это не Украина, ясное дело ))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:18
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:20
sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.
Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність.
Сільський дурник з півником на патичку.
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 08 жов, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:21
тока шо общался с приятелем, живущим в легендарной голосухе, очень жалуется на "гиперактивного" ребенка, живущего на этаж - тадам! - ниже
лично я за все время жизни в царском доме соседей не слышал вообще
да и вижу их крайне редко (и надеюсь, шо скоро не буду видеть вообще)
до этого в оазисе на гс я слышал соседей только в большом санузле через вентиляцию, во время их ссор (типа - пусть минет тебе делает та, кто твой чемодан в командировке складывала бгг)
а об отвратительной звукоизоляции современных новостроев слышу постоянно
но ведь это пустяки, если у тебя модные мопы и на придомовой можно пилить годные фоточки в инсту, верно?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:25
вот Флай из полуподвала вообще не понял, о чем речь. Только крысы изредка пробегут табуном, попищат и лягут спать ))
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28
спасибо, но стрит ритейл спальных районов в ипенях - не моя тема)
там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься
а я такое не люблю
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:28
самое любопытное, что они периодически друг с другом срутся и в игноры заносят ))
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:31
в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:32
я как раз о том, что там пусто. Народу полно, а пойти особо некуда - все прут в город. В кафешке, которую зашел, чашка кофе с пирожным обошлись как на Крещатике, еще и в очереди стоял. Но вам виднее, однозначно. Я к тому, что цена там халява и я полагаю, что место там недооцененное
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