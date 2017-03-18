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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:31
sequence написав: stas_rst написав:sequence
не звертайте уваги, Муха
- це, свого роду, просто реінкарнація Franta
або ж бракований клон.
....
самое любопытное, что они периодически друг с другом срутся и в игноры заносят ))
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать
в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?
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kingkongovets
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:32
kingkongovets написав:
..
там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься
а я такое не люблю
я как раз о том, что там пусто. Народу полно, а пойти особо некуда - все прут в город. В кафешке, которую зашел, чашка кофе с пирожным обошлись как на Крещатике, еще и в очереди стоял. Но вам виднее, однозначно. Я к тому, что цена там халява и я полагаю, что место там недооцененное
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:37
sequence написав: Frant написав:
..
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.
Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.
..
кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки.
ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.
Я там був. Так, гарно.
Але то Єпеня. Мені нецікаво.
Ще нюанс. Ціни новобудних квартир ЖК в с.Чайки за два роки виросли лише на 15%. Мало. Значить, попит зменшується
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:16
zРадио написав:
я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность
а если началось парапланирование и цена уйдет на -20-40% от МХЗ то уже можно брать?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:58
kingkongovets написав:
в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?
Первый флудераст на ветке еще чем-то возмущается
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