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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8677867886798680

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:31

  sequence написав:
  stas_rst написав:sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.
....

самое любопытное, что они периодически друг с другом срутся и в игноры заносят ))
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:32

  kingkongovets написав:..
там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься
а я такое не люблю :oops:

я как раз о том, что там пусто. Народу полно, а пойти особо некуда - все прут в город. В кафешке, которую зашел, чашка кофе с пирожным обошлись как на Крещатике, еще и в очереди стоял. Но вам виднее, однозначно. Я к тому, что цена там халява и я полагаю, что место там недооцененное
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:37

  sequence написав:
  Frant написав:..
Щось зовсім недорого.
1к 35 м2 - 25 000 дол.
3к 150 м2 - 88 000 дол.

Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів.
..

кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки.
ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.

Я там був. Так, гарно.
Але то Єпеня. Мені нецікаво.

Ще нюанс. Ціни новобудних квартир ЖК в с.Чайки за два роки виросли лише на 15%. Мало. Значить, попит зменшується
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:я неустанно повторяю, что "потребительскую" недвижимость нужно брать не тогда, когда впереди рост рынка, а когда есть такая необходимость + возможность

а если началось парапланирование и цена уйдет на -20-40% от МХЗ то уже можно брать?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44

Ну і по темі))

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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:58

  kingkongovets написав:в упор не понимаю, зачем кормить троллей франта, флая и долярека
шо стас надеется от них услышать полезного?

Первый флудераст на ветке еще чем-то возмущается :D
unicdima
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