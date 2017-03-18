Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:41

vitaliian написав: stas_rst написав: sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон.

Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність.

Сільський дурник з півником на патичку. не звертайте уваги,- це, свого роду, просто реінкарнаціяабо ж бракований клон.Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність.Сільський дурник з півником на патичку.

Протестую, муха минималист и это достойно уважения. Не все ж должны жрать по 5 бигмаков в день. Человек посчитал что 1куе пассивного дохода ему достаточно для жирной пенсии . При том что цены на продукты питания за 5 лет умножились в среднем вдвое как и коммуналка с транспортом (это при относительно стабильной гривне). Пока наступит та пенсия покупательская способность 1куе может ещё 5 раз похудеть. Протестую, муха минималист и это достойно уважения. Не все ж должны жрать по 5 бигмаков в день. Человек посчитал что 1куе пассивного дохода ему достаточно для жирной пенсии . При том что цены на продукты питания за 5 лет умножились в среднем вдвое как и коммуналка с транспортом (это при относительно стабильной гривне). Пока наступит та пенсия покупательская способность 1куе может ещё 5 раз похудеть.

Цікаве зауваження.Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.Якщо особи дві, то ще буде певна економія.А 1куе, це вже рожеві мрії про "пенсію по бохатству" на Філіпінах на філіпінках, які при певних розкладах мають високі шанси здійснитися, але спочатку має зійти на нуль ковідофашизм.Думаю, що як "запустяться кавалірки для генерації кешфло", то 1куе пасивного доходу стане фактом.А далі кавалірки мають нагенерити щороку в середньому ще по одній кавалірці.В горизонті 10 років, це поступовий ріст кешфло аж до ще до даткових плюс 3куе в місяць (ітого $4К).Ось такий "кешфлоу перпетум мобілє".з.і.переїзд в цоколь - економія щонайменше $100 на оренді кімнати,віддалена робота - економія ще додаткових $30 на ГТЯкщо до переселення в цоколь витрати були в місяць біля 5600...6000 грн, а до ковіда 3300...3600 грн., то наразі, навіть із інфляцією, до перших цифр далеко, а до других тільки підбираюся.