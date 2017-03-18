Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:.. там конкуренция жуткая и с ценами особо не поиграешься а я такое не люблю
я как раз о том, что там пусто. Народу полно, а пойти особо некуда - все прут в город. В кафешке, которую зашел, чашка кофе с пирожным обошлись как на Крещатике, еще и в очереди стоял. Но вам виднее, однозначно. Я к тому, что цена там халява и я полагаю, что место там недооцененное
Frant написав:.. Щось зовсім недорого. 1к 35 м2 - 25 000 дол. 3к 150 м2 - 88 000 дол.
Тому мутрий нарот і купляє в полях Єпенів. ..
кстати, там вполне уютно и зелено - мне понравилось. Куда круче чем бетон и асфальт Софиевки. ЗІ Конгу могу посоветовать присмотреться там к коммерции - на территории пожрать особо негде, да и вообще в сфере услуг есть где развернуться.
Я там був. Так, гарно. Але то Єпеня. Мені нецікаво - не бачу перспектив. Тут є форумчани, які спеціалізуються на купівлі нерухомості в Єпенях - залишаю їм простір. І підвали, і орендні квартири, і квартири для себе, ЖК ім.Мартина Ідена і ЖК ім. Отця Цупіка- все-все)))
Ще нюанс. Ціни новобудних квартир ЖК в с.Чайки за два роки виросли лише на 15%. Мало. Значить, попит зменшується
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 16:43, всього редагувалось 4 разів.
little_wanderer написав: толковых (хорошо зарабатывающих айтишников) активно пылесосит Европа. Переехать в ту же Германию по голубой карте - как 2 пальца об асфальт. Многие в принципе не рассматривают бетонирование тут.
Из истории одной эмиграции. Прежде чем начать своё турне, он сделал новую кавалирку и хатынку за містом. На всякий случай. Во времена урки перестал в них инвестировать и почти уже списал с баланса. После революции инвестнул капитально и прикупил еще. Выбор и ход мысли очевидны. У твоих видение их будущего тоже потом будет меняться. Время летит быстро.
Но на склоне наших лет В отчий дом ведут дороги. Повезут глухие дроги Полутруп, полускелет.
Ведь недаром с давних пор Поговорка есть в народе: Даже пес в хозяйский двор Издыхать всегда приходит.
Ворочусь я в отчий дом, Жил и не́ жил бедный странник… · · · В синий вечер над прудом Прослезится коноплянник. (с)
stas_rst написав:sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон. Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність. Сільський дурник з півником на патичку.
Протестую, муха минималист и это достойно уважения. Не все ж должны жрать по 5 бигмаков в день. Человек посчитал что 1куе пассивного дохода ему достаточно для жирной пенсии . При том что цены на продукты питания за 5 лет умножились в среднем вдвое как и коммуналка с транспортом (это при относительно стабильной гривне). Пока наступит та пенсия покупательская способность 1куе может ещё 5 раз похудеть.
stas_rst написав:sequence не звертайте уваги, Муха - це, свого роду, просто реінкарнація Franta або ж бракований клон. Таке ж ображене життям і бите за власну тупість і жадібність. Сільський дурник з півником на патичку.
Протестую, муха минималист и это достойно уважения. Не все ж должны жрать по 5 бигмаков в день. Человек посчитал что 1куе пассивного дохода ему достаточно для жирной пенсии . При том что цены на продукты питания за 5 лет умножились в среднем вдвое как и коммуналка с транспортом (это при относительно стабильной гривне). Пока наступит та пенсия покупательская способность 1куе может ещё 5 раз похудеть.
Цікаве зауваження.
Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Якщо особи дві, то ще буде певна економія.
А 1куе, це вже рожеві мрії про "пенсію по бохатству" на Філіпінах на філіпінках, які при певних розкладах мають високі шанси здійснитися, але спочатку має зійти на нуль ковідофашизм.
Думаю, що як "запустяться кавалірки для генерації кешфло", то 1куе пасивного доходу стане фактом.
А далі кавалірки мають нагенерити щороку в середньому ще по одній кавалірці. В горизонті 10 років, це поступовий ріст кешфло аж до ще до даткових плюс 3куе в місяць (ітого $4К).
Ось такий "кешфлоу перпетум мобілє".
з.і. переїзд в цоколь - економія щонайменше $100 на оренді кімнати, віддалена робота - економія ще додаткових $30 на ГТ
Якщо до переселення в цоколь витрати були в місяць біля 5600...6000 грн, а до ковіда 3300...3600 грн., то наразі, навіть із інфляцією, до перших цифр далеко, а до других тільки підбираюся.