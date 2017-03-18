flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Ты близок к истине. В Киеве $тыща на карманные расходы на неделю уже создает некоторую иллюзию коммунизма, о котором когда-то в Кремле вместе мечтали комуняка Владимир Ульянов и масон Герберт Джордж Уэллс.
Пока такой коммунизм могут позволить себе немногие, но очень скоро с введением цифровых денег и безусловного базового дохода так будет жить подавляющая часть населения золотого миллиарда.
Яхты и ролексы всем конечно не достанутся, но примерно такой объем благ и уровень жизни вам обеспечат. Тем, кто будет работать, дадут больше.