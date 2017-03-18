Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Ты близок к истине. В Киеве $тыща на карманные расходы на неделю уже создает некоторую иллюзию коммунизма, о котором когда-то в Кремле вместе мечтали комуняка Владимир Ульянов и масон Герберт Джордж Уэллс. Пока такой коммунизм могут позволить себе немногие, но очень скоро с введением цифровых денег и безусловного базового дохода так будет жить подавляющая часть населения золотого миллиарда. Яхты и ролексы всем конечно не достанутся, но примерно такой объем благ и уровень жизни вам обеспечат. Тем, кто будет работать, дадут больше.
В2020 году 601 200 украинцев получили первые разрешения на проживание в странах ЕС. Большинство осело в Польше — 488 900 из этих разрешений (81%).
Об этом сообщает Евростат. По данным статистического ведомства ЕС, после украинцев второй группой по численности идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были изданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были изданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых видов на жительство, выданных в 2020 году.
Всего в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан, не входящих в ЕС. Это число уменьшилось на 24% (или на 706 000) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.
vitaliian написав:flyman Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
Для цього потрібно здавати в оренду ці кавалірки. А не тримати їх, як гриби в соусі)))
Орієнтовно, ціна оренди 1к квартири в Києві біля метро 250-400 дол./міс. Кавалірки в Єпенях - дешевші будуть, 200-250 дол./міс. Значить, треба 4-5 штук. І ремонт пристойний в кожній. Довго ще він буде харчуватись кильками в томатному соусі, щоб наекономити на 5 кавалірок)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 18:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Ты близок к истине. В Киеве $тыща на карманные расходы на неделю уже создает некоторую иллюзию коммунизма, о котором когда-то в Кремле вместе мечтали комуняка Владимир Ульянов и масон Герберт Джордж Уэллс. Пока такой коммунизм могут позволить себе немногие, но очень скоро с введением цифровых денег и безусловного базового дохода так будет жить подавляющая часть населения золотого миллиарда. Яхты и ролексы всем конечно не достанутся, но примерно такой объем благ и уровень жизни вам обеспечат. Тем, кто будет работать, дадут больше.
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе".