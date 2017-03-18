Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Ты близок к истине. В Киеве $тыща на карманные расходы на неделю уже создает некоторую иллюзию коммунизма, о котором когда-то в Кремле вместе мечтали комуняка Владимир Ульянов и масон Герберт Джордж Уэллс. Пока такой коммунизм могут позволить себе немногие, но очень скоро с введением цифровых денег и безусловного базового дохода так будет жить подавляющая часть населения золотого миллиарда. Яхты и ролексы всем конечно не достанутся, но примерно такой объем благ и уровень жизни вам обеспечат. Тем, кто будет работать, дадут больше.
В2020 году 601 200 украинцев получили первые разрешения на проживание в странах ЕС. Большинство осело в Польше — 488 900 из этих разрешений (81%).
Об этом сообщает Евростат. По данным статистического ведомства ЕС, после украинцев второй группой по численности идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были изданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были изданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых видов на жительство, выданных в 2020 году.
Всего в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан, не входящих в ЕС. Это число уменьшилось на 24% (или на 706 000) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.
vitaliian написав:flyman Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
Для цього потрібно здавати в оренду ці кавалірки. А не тримати їх, як гриби в соусі)))
Орієнтовно, ціна оренди 1к квартири в Києві біля метро 250-400 дол./міс. Кавалірки в Єпенях - дешевші будуть, 200-250 дол./міс. Значить, треба 4-5 штук. І ремонт пристойний в кожній. Довго ще він буде харчуватись кильками в томатному соусі, щоб наекономити на 5 кавалірок)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 18:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
З урахуванням всього-всього, крім "чорних лебедів" зі здоров"ям, як на мене, ця магічна цифра в межах $125..$133 на одну особу, що живе окремо в Україні, має власне скромне житло і дачу.
Ты близок к истине. В Киеве $тыща на карманные расходы на неделю уже создает некоторую иллюзию коммунизма, о котором когда-то в Кремле вместе мечтали комуняка Владимир Ульянов и масон Герберт Джордж Уэллс. Пока такой коммунизм могут позволить себе немногие, но очень скоро с введением цифровых денег и безусловного базового дохода так будет жить подавляющая часть населения золотого миллиарда. Яхты и ролексы всем конечно не достанутся, но примерно такой объем благ и уровень жизни вам обеспечат. Тем, кто будет работать, дадут больше.
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе".
vitaliian написав:flyman Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
думаю, що 4..5 кавалірок наразі мало би згенерити, плюс до того, з часом і сам актив би мав дорожчати, так і його оренда.
В мене наразі боротьба жадності і страху - брати ще одну кавалірку, зараз виходить в 360 000 грн. стрьомної інвестиції, чи не ризикувати і чекати параплана від МХЗ.
План по оточенню Києва кавалірками виконано. А нового нічого ще не придумав. А так щось очкую.
вы кавалерки как будто яблоки на базаре покупаете, последнее свое помещение я искал примерно год, меня даже долярчик подкалывал что я смотрю, смотрю и ничего не покупаю. В результате помещение сдано за 6 дней под 13,5% годовых. Что почем и где купил писать не буду, чтобы не кормить хейтеров.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:flyman Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
Для цього потрібно здавати в оренду ці кавалірки. А не тримати їх, як гриби в соусі)))
Орієнтовно, ціна оренди 1к квартири в Києві біля метро 250-400 дол./міс. Кавалірки в Єпенях - дешевші будуть, 200-250 дол./міс. Значить, треба 4-5 штук. І ремонт пристойний в кожній. Довго ще він буде харчуватись кильками в томатному соусі, щоб наекономити на 5 кавалірок)))
4-5 не вистачить, бо ремонт треба оновлювати, томумне можна просто рахувати брутто оренду як чистий прибуток
vitaliian написав:flyman Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
Для цього потрібно здавати в оренду ці кавалірки. А не тримати їх, як гриби в соусі)))
Орієнтовно, ціна оренди 1к квартири в Києві біля метро 250-400 дол./міс. Кавалірки в Єпенях - дешевші будуть, 200-250 дол./міс. Значить, треба 4-5 штук. І ремонт пристойний в кожній. Довго ще він буде харчуватись кильками в томатному соусі, щоб наекономити на 5 кавалірок)))
Франт, морепродукти, це джерело мінералів, вітамінів та мікроелементів. Ніби проффесор, а такого не знаєш (як і що таке "коц").
Успіх написав:Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
Ну и что? Вспоминаем древнюю как мир задачку: Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Ок)) А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків? І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні? В - вигода!
п.с. І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав)) А в реальності - далеко не так Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок)) І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6. Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти.... То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі)