В2020 году 601 200 украинцев получили первые разрешения на проживание в странах ЕС. Большинство осело в Польше — 488 900 из этих разрешений (81%).Об этом сообщает Евростат. По данным статистического ведомства ЕС, после украинцев второй группой по численности идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были изданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были изданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых видов на жительство, выданных в 2020 году.Всего в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан, не входящих в ЕС. Это число уменьшилось на 24% (или на 706 000) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.