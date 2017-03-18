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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:56
Faceless написав: Frant написав: vitaliian написав:flyman
Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
Для цього потрібно здавати в оренду ці кавалірки. А не тримати їх, як гриби в соусі)))
Орієнтовно, ціна оренди 1к квартири в Києві біля метро 250-400 дол./міс.
Кавалірки в Єпенях - дешевші будуть, 200-250 дол./міс.
Значить, треба 4-5 штук. І ремонт пристойний в кожній.
Довго ще він буде харчуватись кильками в томатному соусі, щоб наекономити на 5 кавалірок)))
4-5 не вистачить, бо ремонт треба оновлювати, томумне можна просто рахувати брутто оренду як чистий прибуток
думаю, що малорентабельні буду вибраковувати і продавати з часом, а ремонти робитиму хіба в тих, що показуватимуть ліпшу рентабельність.
Для простоти розрахунку візьму 1М грн.
З одного боку, дві умовних кавалірки (вважай лям грн), якщо інвестувати тепер, даватимуть 10К+ щомісяця, але колись, потім, може через рік-півтора.
З іншого боку, ОВДП на лям, даватимуть 120К за рік, або 10К щомісяця.
Вибір, як на мене, очевидний. Але ж і диверсифікація мусить бути, тому трохи ОВДП, трохи депо, трохи кавалірок.
Потім можна ще взяти трохи біткойнів. Зовсім небагато, десь 5% активів.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:01
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
Вам определенно нужно написать книгу о вкусной и здоровой жизни за 5 копеек в месяц, чтобы те кому 8к мало скромно прикрыли рты.
По крайней мере вы не хвастаетесь выдуманными кайенами. Сколько надо купить кавалерок чтобы иметь 1куе? Какая их доходность?
думаю, що 4..5 кавалірок наразі мало би згенерити,
плюс до того, з часом і сам актив би мав дорожчати, так і його оренда.
В мене наразі боротьба жадності і страху - брати ще одну кавалірку, зараз виходить в 360 000 грн. стрьомної інвестиції, чи не ризикувати і чекати параплана від МХЗ.
План по оточенню Києва кавалірками виконано. А нового нічого ще не придумав.
А так щось очкую.
вы кавалерки как будто яблоки на базаре покупаете, последнее свое помещение я искал примерно год, меня даже долярчик подкалывал что я смотрю, смотрю и ничего не покупаю. В результате помещение сдано за 6 дней под 13,5% годовых. Что почем и где купил писать не буду, чтобы не кормить хейтеров.
Вийшло так, що знайшов те що шукав і купив у 2019 та 2020, так щоб закрити питання оточення Києва кавалірками (щоб не чесалося).
Хоча у 2020 в маю була цікава пропозиція брати в стадії "яма котловану" ПА15К м2, але очконув, бо лохдаун. Осінню інвестував в те ПА18К, але в стані "є коробка будинку".
Наразі знову "акція" від забудовника. І подумав, ну може цього разу хоть?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:05
Frant написав:
Флаймен, коли твої кавалірки дадуть першу гривню прибутку????
____
Фейслес, ремонт в орендних квартирах оновлюється не кожний рік.
Взагалі, питання цікаве - тому що найдешевший сегмент. Контингент відповідний, проблемний.
Можливо, потрібно 6-7 шт.
Одна в ремонті, інші здаються. І так щомісячно)))
Чекаємо звітів від успішного Флаймена, коли перша орендна гривня трапить у руки)))
коли зроблю ремонти, тоді може ... зараз "музикальна пауза" на ремонтах... довго пояснювати.
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flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:05
flyman вы в корне неправильно считаете. Помещение в хорошем месте купленное за адекватные деньги (а не под прессом бери даражает) на 70-80% сохранит свою долларовую стоимость даже после девальвации. Ни гривнедепо ни овгз такими свойствами не обладают, к тому же хорошо помню ограничения, которые многим не дали возможности спасти от девальвации гривну на депозитах, перекрыть вкладчику кислород в нашей стране что 2 пальца.
Кроме того даже если помещение в аренде вы в любой момент можете его продать, иногда даже его часть, с арендатором или без, или поднять цену аренды (доходность). Накрайняк выгнать арендатора и использовать помещение под свои нужды.
Неразрывное депо таких опций не имеют , сегодня вы разместили котлету под 12% а через 2 месяца другой банк предложит 15%, и вы будете в пролёте. Поэтому нельзя их ставить в один ряд для сравнения, это разные инструменты.
Диверсификация нужна но депозиты и овгз это скорее иллюзия. Тем более депозиты гарантируются в смешных пределах, чтобы пристроить хотя бы лям нужно подобрать 5 банков с нормальными условиями.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 жов, 2021 19:18, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:11
flyman написав:
коли зроблю ремонти, тоді може
Frant написав:
Флаймен, коли твої кавалірки дадуть першу гривню прибутку????
____
Фейслес, ремонт в орендних квартирах оновлюється не кожний рік.
Взагалі, питання цікаве - тому що найдешевший сегмент. Контингент відповідний, проблемний.
Можливо, потрібно 6-7 шт.
Одна в ремонті, інші здаються. І так щомісячно)))
Чекаємо звітів від успішного Флаймена, коли перша орендна гривня трапить у руки)))
... зараз "музикальна пауза" на ремонтах... довго пояснювати.
Напевно, що ми разом розпочнем ремонти наступного літа
- якщо ти ще й наступного літа не будеш тягнути кота за яя
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 08 жов, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:15
Успіх написав: flyman написав:
коли зроблю ремонти, тоді може
Frant написав:
Флаймен, коли твої кавалірки дадуть першу гривню прибутку????
____
Фейслес, ремонт в орендних квартирах оновлюється не кожний рік.
Взагалі, питання цікаве - тому що найдешевший сегмент. Контингент відповідний, проблемний.
Можливо, потрібно 6-7 шт.
Одна в ремонті, інші здаються. І так щомісячно)))
Чекаємо звітів від успішного Флаймена, коли перша орендна гривня трапить у руки)))
... зараз "музикальна пауза" на ремонтах... довго пояснювати.
Напевно, що ми разом розпочнем ремонти наступного літа
- якщо ти ще не будеш тягнути кота за яя
Ти занадто оптимістичний щодо свого концептуального овноблока.
В мене питання місяць-два-три. Тре тільки щоб "зійшлися зірки"
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:18
vitaliian написав:flyman
вы в корне неправильно считаете. Помещение в хорошем месте купленное за адекватные деньги (а не под прессом бери даражает) на 70-80% сохранит свою долларовую стоимость даже после девальвации. Ни гривнедепо ни овгз такими свойствами не обладают, к тому же хорошо помню ограничения, которые многим не дали возможности спасти от девальвации гривну на депозитах, перекрыть вкладчику кислород в нашей стране что 2 пальца.
Кроме того даже если помещение в аренде вы в любой момент можете его продать, иногда даже его часть, с арендатором или без, или поднять цену аренды (доходность). Накрайняк выгнать арендатора и использовать помещение подтсвои нужды.
Неразрывное депо таких опций не имеют , сегодня вы разместили котлету под 12% а через 2 месяца другой банк предложит 15%, и вы будете в пролёте. Поэтому нельзя их ставить в один ряд для сравнения, это разные инструменты.
Є так звані "стовпчики" (с).
Забиваєш побільше, і крутиш ними, як циган сонцем.
Хочеш щомісяно, хочеш поквартально. Хочеш на певну дату закінчення. Завжди жива копійка.
Чи ти думаєш, що заноситься наплічник гривні в касу і потім рік п"ю валер"янку?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:22
flyman Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда не пристроите. Банки не поднимут вам депоставки если рынок вырастет, а аренду вы можете при желании поднять, если грамотный договор это позволяет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 жов, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:26
flyman написав:
Для простоти розрахунку візьму 1М грн.
З одного боку, дві умовних кавалірки (вважай лям грн), якщо інвестувати тепер, даватимуть 10К+ щомісяця, але колись, потім, може через рік-півтора.
З іншого боку, ОВДП на лям, даватимуть 120К за рік, або 10К щомісяця.
Вибір, як на мене, очевидний.
осталось только иметь этот 1М грн)))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:27
vitaliian написав:flyman
Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.
Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.
Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо, в епіцентр (напр., клей гумовий для велокамери, або вимикач чи накладну розетку, чи буксу до водопровідного крану).
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 08 жов, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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