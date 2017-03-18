|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:30
flyman написав: vitaliian написав:flyman
Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.
Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.
Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо в епіцентр.
тут уже пошел спор о том еда мивина или нет. Если держать лям на текущих счетах чистыми он вам принёсет аж 5 тыс грн. Думаю бомжи попрошайки за месяц больше имеют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 жов, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8799
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:31
flyman написав: vitaliian написав:flyman
Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.
Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.
Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо, в епіцентр (напр., клей гумовий для велокамери).
девочки вы опять форум попутали
обсудите еще цены на теплые колготки
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12447
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:35
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.
Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.
Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо в епіцентр.
тут уже пошел спор о том еда мивина или нет.
Не про то.
А більше не ставати в ступорі як Буриданів віслюк.
Що депо, що ОВДП, що КРЖН на малих об"ємах дають приблизно однаковий вихлоп, плюс до того невизначеність/ризики в часі.
Тому я не займаюсяь як зРадіо "маточікуванням", а продовжую працювати по набитій колії.
Коли наступають якісь явно критичні зміни, тоді задумуюсь.
От наразі роздум, вкладатися в акційну кавалірку КРЖН в пішій доступності до ШРТ, чи не вкладатися. Ціна м2 як восени 2020.
Це вже спражній параплан від МХЗ, чи фейковий?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26131
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:40
flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 жов, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8799
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:41
Что за кавалирка?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6883
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:41
Investor_K написав:
Что за кавалирка?
19м2
кооператив у приватному секторі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26131
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:43
flyman написав: Investor_K написав:
Что за кавалирка?
19м2
кооператив у приватному секторі
Можно под мотоцикл сдавать если это 1й этаж
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8799
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:43
vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 08 жов, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12447
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:44
vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26131
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:45
flyman написав: Investor_K написав:
Что за кавалирка?
19м2
кооператив у приватному секторі
Паркоместо?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6883
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|697
|342653
|
|
|21534
|3943097
|
|
|20
|49951
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|