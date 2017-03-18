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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8681868286838684>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:30

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.

Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.

Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо в епіцентр.
тут уже пошел спор о том еда мивина или нет. Если держать лям на текущих счетах чистыми он вам принёсет аж 5 тыс грн. Думаю бомжи попрошайки за месяц больше имеют.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:31

Модерация присутствует на форуме???

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.

Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.

Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо, в епіцентр (напр., клей гумовий для велокамери).

девочки вы опять форум попутали
обсудите еще цены на теплые колготки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:35

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Есть у вас условный лям он сейчас пристроен или ждёт ставку 15%? Если пристроен вам придется разрывать депозит чтобы вскочить в тот который 15% если не пристроен значит дохода он вам не приносит. Есть конечно текущие счета но банков которые платят даже 8% грязными - по пальцам одной руки пересчитать, лям под гарантии фонда вы туда никак не пристроите.

Використовую перший принцип людино-машиного інтерфейсу:
людина думає - машина працює.

Так само із з грошима.
Так щоб гривня лежала і нічого не робила, хіба що в кишені, і то мінімум міноре, на оплати де потрібна готівка - електричка, напр. Більш, не пригадую, де розраховувався готівкою, хіба в успішних долярчиків в МАФах, якщо тре купити яку дрібничку, і лінь пертися за нею, скажімо в епіцентр.
тут уже пошел спор о том еда мивина или нет.

Не про то.
А більше не ставати в ступорі як Буриданів віслюк.

Що депо, що ОВДП, що КРЖН на малих об"ємах дають приблизно однаковий вихлоп, плюс до того невизначеність/ризики в часі.

Тому я не займаюсяь як зРадіо "маточікуванням", а продовжую працювати по набитій колії.

Коли наступають якісь явно критичні зміни, тоді задумуюсь.

От наразі роздум, вкладатися в акційну кавалірку КРЖН в пішій доступності до ШРТ, чи не вкладатися. Ціна м2 як восени 2020.
Це вже спражній параплан від МХЗ, чи фейковий?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:40

flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что за кавалирка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:41

  Investor_K написав:Что за кавалирка?

19м2
кооператив у приватному секторі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:43

  flyman написав:
  Investor_K написав:Что за кавалирка?

19м2
кооператив у приватному секторі

Можно под мотоцикл сдавать если это 1й этаж
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:43

  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 08 жов, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:44

  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:45

  flyman написав:
  Investor_K написав:Что за кавалирка?

19м2
кооператив у приватному секторі

Паркоместо?
Investor_K
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