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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8681868286838684

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:46

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.

Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.

Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.

якщо забудовник/бізнес зустрічає розрив ліквідності, то одне з двох: або-або.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:48

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает :mrgreen:

Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.

flyman берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:51

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.

Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.

якщо забудовник/бізнес зустрічає розрив ліквідності, то одне з двох: або-або.

девочки это разрыв пукана без или-или :mrgreen:
реально сиквел "тупой и еще тупее" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 08 жов, 2021 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:53

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:
  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает :mrgreen:

Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.

flyman берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?

Треба бути експертом, щоб знати, що на нерухомість в Прикиївських Єпенях попит меньший, ніж на києвську? І ціни, відповідно, нижчі?

  Прохожий написав: ​без или-или :mrgreen:
реально сиквел "тупой и еще тупее" :mrgreen:
нічого, най пишуть))) де Ви ще таке прочитаєте?))) Єпенівські академіки і академічки)))

Як в анекдоті про блондинку: "Яка ймовірність зустріти на вулиці динозавра? Відповідь: 50/50.
Це як???
А так - або зустріну, або ні))))


Я вже 10 хвилин сміюсь від їхньої писанини))) це просто перлина, шедевр)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 жов, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:03

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:
  vitaliian написав:flyman Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн

сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает :mrgreen:

Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.

flyman берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?

ще є тиждень акції, почекаю, подумаю.
2Прохожий,
тут розмірковується, чи інвестувати в кавалірку КРЖН, чи ні, але для теми цін КРЖН, це, очевидно офтоп, на відміну від обговорення корит з гайками, велодоріжок, здобутків КМДА і т.п. не офтопа.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:05

flyman зачем им акция если и так всё растет и продается? продавцы не успевают деньги считать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:07

  flyman написав:
  vitaliian написав:
flyman берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?

ще є тиждень акції, почекаю, подумаю.

Флаймен, обережно! Раптом з'явиться перед каваліркою динозавр з розривом ліквідності????
Що робитимеш???
Може, будеш відбиватись книжкою Куосакі??? Кажуть, це єдиний ефективний метод протидії)))
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