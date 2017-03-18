Libo написав:

Прохожий написав: а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ

В Киеве цены только приблизились к ценам нью-йоркских гетто, в которых нормальному человеку жизни нет. ТТут уже столько роликов вам крутили. За нормальную двушку-трешку в приемлемом районе на Манхеттене или вокруг него готовь лимон. И не забывай, что каждый месяц НОА под тыщу. Правда, сдать ее сможешь за $4-$5 тыщ, но НОА все равно платишь ты.И не везде, в район Сентрал парка с одним лимоном даже и не суйся.Даже в провинции, на нашей чикагщине, на набережной вдоль Чикаго ривер в новом доме студио в прошлом году были от $600 тыщ. В этом не знаю.Нам еще до их цен далеко, но будем ускоренно догонять. Поэтому таримся по дешевке.Тут и сейчас!