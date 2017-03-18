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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:46
flyman написав: vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.
Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:47
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.
Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.
якщо забудовник/бізнес зустрічає розрив ліквідності, то одне з двох: або-або.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:48
Прохожий написав: vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает
Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.flyman
берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 жов, 2021 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:51
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
теж більше схиляюся до думки, що судно КРЖН починає протікати, це перша ласточка.
Это не взвешенная оценка. У вас почему то одни крайности.
якщо забудовник/бізнес зустрічає розрив ліквідності
, то одне з двох: або-або.
девочки это разрыв пукана без или-или
реально сиквел "тупой и еще тупее"
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 08 жов, 2021 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:53
vitaliian написав: Прохожий написав: vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает
Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.flyman
берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?
Треба бути експертом, щоб знати, що на нерухомість в Прикиївських Єпенях попит меньший, ніж на києвську? І ціни, відповідно, нижчі?
Прохожий написав:
без или-или
реально сиквел "тупой и еще тупее"
нічого, най пишуть))) де Ви ще таке прочитаєте?))) Єпенівські академіки і академічки)))
Як в анекдоті про блондинку: "Яка ймовірність зустріти на вулиці динозавра? Відповідь: 50/50.
Це як???
А так - або зустріну, або ні))))
Я вже 10 хвилин сміюсь від їхньої писанини))) це просто перлина, шедевр)))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 жов, 2021 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:03
vitaliian написав: Прохожий написав: vitaliian написав:flyman
Дам подсказку то что дофига продают и легко купить по итогу окажется никому не нужно, потому что все накупят и начнут сдавать. Под эту категорию подпадает 98% кржн
сомнительное утверждение
но 99,99% ирпенской недвиги точно попадает
Вы эксперт по ирпенской недвижимости? До сих пор не пойму зачем вы меня читаете? Обещаю вам ноль полезной информации, не тратьте на меня время.flyman
берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?
ще є тиждень акції, почекаю, подумаю.
2Прохожий,
тут розмірковується, чи інвестувати в кавалірку КРЖН, чи ні, але для теми цін КРЖН, це, очевидно офтоп, на відміну від обговорення корит з гайками, велодоріжок, здобутків КМДА і т.п. не офтопа.
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flyman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:05
flyman зачем им акция если и так всё растет и продается? продавцы не успевают деньги считать.
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vitaliian
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:07
flyman написав: vitaliian написав:flyman
берите готовое, зачем вам деривативы и риски застройщика?
ще є тиждень акції, почекаю, подумаю.
Флаймен, обережно! Раптом з'явиться перед каваліркою динозавр з розривом ліквідності????
Що робитимеш???
Може, будеш відбиватись книжкою Куосакі??? Кажуть, це єдиний ефективний метод протидії)))
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:24
Прохожий написав: hume написав: Прохожий написав:
[
это ваше приобретение?
поздравляю
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.
нужно посмотреть цены в Лондоне)
Я как то интересовался ценами в Милане, новострой в прицентралье уровня РТ или ТТ порядка от10койро за высокие видовые, причем как ни странно там чем больше площадь тем дороже, квартиры на крайних этажах с террасами приближаются к от15к
про стоимость коммунали вообще промолчу)
а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
Девочки, иди-те на кидстафф со своим оффтопом.
Тем более уже и ветку запилили.
Или это надо было rjkz с ветки выпихнуть, бо мешал празднику вечного даражая?
А остальным норм?Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:35
Libo написав: Прохожий написав:
а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
В Киеве цены только приблизились к ценам нью-йоркских гетто, в которых нормальному человеку жизни нет. Там тараканы, клопы, крысы, да и соседи могут вломиться к тебе ночью, снять с тебя пижаму и поставить на конвейер.
Тут уже столько роликов вам крутили. За нормальную двушку-трешку в приемлемом районе на Манхеттене или вокруг него готовь лимон. И не забывай, что каждый месяц НОА под тыщу. Правда, сдать ее сможешь за $4-$5 тыщ, но НОА все равно платишь ты.
И не везде, в район Сентрал парка с одним лимоном даже и не суйся.
Даже в провинции, на нашей чикагщине, на набережной вдоль Чикаго ривер в новом доме студио в прошлом году были от $600 тыщ. В этом не знаю.
Нам еще до их цен далеко, но будем ускоренно догонять. Поэтому таримся по дешевке.
Тут и сейчас!
"Все-то вы знаете, Иван Иваныч, везде-то вы были"
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