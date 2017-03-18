|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:38
flyman написав: vitaliian написав:flyman
вы в корне неправильно считаете. Помещение в хорошем месте купленное за адекватные деньги (а не под прессом бери даражает) на 70-80% сохранит свою долларовую стоимость даже после девальвации. Ни гривнедепо ни овгз такими свойствами не обладают, к тому же хорошо помню ограничения, которые многим не дали возможности спасти от девальвации гривну на депозитах, перекрыть вкладчику кислород в нашей стране что 2 пальца.
Кроме того даже если помещение в аренде вы в любой момент можете его продать, иногда даже его часть, с арендатором или без, или поднять цену аренды (доходность). Накрайняк выгнать арендатора и использовать помещение подтсвои нужды.
Неразрывное депо таких опций не имеют , сегодня вы разместили котлету под 12% а через 2 месяца другой банк предложит 15%, и вы будете в пролёте. Поэтому нельзя их ставить в один ряд для сравнения, это разные инструменты.
Є так звані "стовпчики" (с).
Забиваєш побільше, і крутиш ними, як циган сонцем.
Хочеш щомісяно, хочеш поквартально. Хочеш на певну дату закінчення. Завжди жива копійка.
Чи ти думаєш, що заноситься наплічник гривні в касу і потім рік п"ю валер"янку?
Аййййй, мАлАдЕц!©
Бачу, Флай в темі
Чи тут майже всі, що тусуються - в цій темі?
А ще колись, давним-давно..... мені цю тему детально розтлумачила Оксана-Онако
- за що я їй дуже вдячний і користуюсь цим по сьогоднішній день
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1660
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:40
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае
По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли.
Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано.
Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
По доходам я привёл некоего джава/дотнет миддла и условную сотрудницу банка/бухгалтершу и т.д. Вроде как зп более-менее актуальные.
Да, обычно берут то, что на моменте по деньгам доступно. При этом, многие уже где-то забетонировались и продавать/переезжать теперь ради неоднозначных прелестей Нивок/Теремков готовы не только лишь все.
ЗЫ был в офисе в Юните, туда пешком шел от Дорогожичей. Блин, это реально очередное гетто вроде КТ/ФТ/Республики. Реально вообще за периметр не захочется выходить, разве что есть ценители прогулок по кладбищам.
да, никонов такой. умеет всунуть свои концептальности в ж.пу.
ртутный радикал на ЛБ. зажопье окружной. кладбища возле телевышки. гетто на Салютной. и строит кусочек Европы. по европейским ценам. красава.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6231 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:49
Успіх написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Так, а потім він на гуртівні по майже такій, або(так буває) ще дорожчій ціні затовариться, ніж сам продавав
Ну и что?
Вспоминаем древнюю как мир задачку:
Продавец купил шапку за 5 и продал за 6. Потом он купил еще одну шапку за 7 и продал за 8. Сколько заработал продавец?
Ок))
А скільки сплатить продавець підвищеної оренди, податків?
І скільки, взагалі, на свій цей заробіток купить продуктів, які теж добряче зросли в ціні?
В - вигода!
п.с.
І якби ж то все було так просто і весь товар вимірювався однією шапкою)) - тобто продав 1 шапку = продав весь товар)) тоді знову закупив весь товар і знову весь продав))
А в реальності - далеко не так
Весь товар можна оцінити, наприклад, в 10 шапок))
І тоді так - продав 7 шапок з 10ти(за аналогічний період) по 5ть, далі закупив тих же 7 шапок, але вже по 6.
Далі(в реальності) продав вже тільки 3(три) шапки по 7, так як попит спав з подорожчанням, але продавцю тепер треба оплатити все, що також подорожчало - оренду/податки/комуналь/продукти....
То що - красотаааа, якщо розглядати реальність, а не віртуальність?(свеєричного коня у вакуумі)
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 08 жов, 2021 20:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1660
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:49
zРадио написав: Puente написав: Прохожий написав:
а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...
Таки да. Практики легко обойдутся без них, ибо ходят верою, а не видением (с) Кто-то сорвет банк, кто-то утонет - романтика. К большим решениям таких авантюристов не подпускают, а в управлении личными финансами - да бога ради. Ветра в паруса, как грится
Помню, когда-то юзал демо-счет на форексе по малолетству. Отметил интересную особенность.
Смотришь на минутный график - растет. Потом смотришь часовой - тане! на самом деле падает. Дневной - так таки растет?...А на недельном падает! Но по месяцу-то ого-го как растет, но по годовому ого-го как падает.
Поэтому, как говорил старина Эйнштейн "Все относительно"
Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6231 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:51
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Сюда, пожалуйста, не мешайте роментикам мечтать о своей исключительности на КРЖН:Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6231 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:53
Libo написав: kingkongovets написав:
Libo написав:Мне этот свинарник по имени Москва…
переигрываете
О, блин, нашелся еще один почитатель столицы бывшей метрополии. Конечно натюрлих свинарник. И живут там натюрлих свиньи.
Штирлиц, даже обезьянам видна твоя фсбшная сучность.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12241
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6231 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|700
|342777
|
|
|21534
|3943158
|
|
|20
|49957
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|