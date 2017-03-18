|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:40
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае
По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли.
Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано.
Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
По доходам я привёл некоего джава/дотнет миддла и условную сотрудницу банка/бухгалтершу и т.д. Вроде как зп более-менее актуальные.
Да, обычно берут то, что на моменте по деньгам доступно. При этом, многие уже где-то забетонировались и продавать/переезжать теперь ради неоднозначных прелестей Нивок/Теремков готовы не только лишь все.
ЗЫ был в офисе в Юните, туда пешком шел от Дорогожичей. Блин, это реально очередное гетто вроде КТ/ФТ/Республики. Реально вообще за периметр не захочется выходить, разве что есть ценители прогулок по кладбищам.
да, никонов такой. умеет всунуть свои концептальности в ж.пу.
ртутный радикал на ЛБ. зажопье окружной. кладбища возле телевышки. гетто на Салютной. и строит кусочек Европы. по европейским ценам. красава.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12245
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6233 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:49
zРадио написав: Puente написав: Прохожий написав:
а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...
Таки да. Практики легко обойдутся без них, ибо ходят верою, а не видением (с) Кто-то сорвет банк, кто-то утонет - романтика. К большим решениям таких авантюристов не подпускают, а в управлении личными финансами - да бога ради. Ветра в паруса, как грится
Помню, когда-то юзал демо-счет на форексе по малолетству. Отметил интересную особенность.
Смотришь на минутный график - растет. Потом смотришь часовой - тане! на самом деле падает. Дневной - так таки растет?...А на недельном падает! Но по месяцу-то ого-го как растет, но по годовому ого-го как падает.
Поэтому, как говорил старина Эйнштейн "Все относительно"
Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12245
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6233 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:51
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).
Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).
Сюда, пожалуйста, не мешайте роментикам мечтать о своей исключительности на КРЖН:Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12245
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6233 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:42
flyman написав:
Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8425
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1833 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:54
Дочитал последние 5 страниц и все понял - вечер пятницы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8425
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1833 раз.
-
- Профіль
-
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10270
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 4270 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:02
sequence написав: remark написав:
..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?
нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.
Наблюдение.
Лет эдак 5-7-8 назад ЖК Чайка был мегапопулярным среди инвесторов.
В том числе тут на ветке были загонялы (сейчас не вспомню кто, но были).
Потом все распродалось, ЖК уже не модный, а теперь еще и холодный.
И про него никто ни словом не вспоминает. Почему тут обсусоливаются только те ЖК, в которых пока еще продает застройщик?
"Саупадения? Не думаю"(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12245
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6233 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:34
Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12245
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6233 раз.
- Подякували: 3254 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21537
|3943460
|
Суб 09 жов, 2021 02:05
rjkz
|
|700
|342991
|
|
|20
|49958
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|