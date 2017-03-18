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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8683868486858686>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:40

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае
По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли.
Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано.
Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"

По доходам я привёл некоего джава/дотнет миддла и условную сотрудницу банка/бухгалтершу и т.д. Вроде как зп более-менее актуальные.
Да, обычно берут то, что на моменте по деньгам доступно. При этом, многие уже где-то забетонировались и продавать/переезжать теперь ради неоднозначных прелестей Нивок/Теремков готовы не только лишь все.
ЗЫ был в офисе в Юните, туда пешком шел от Дорогожичей. Блин, это реально очередное гетто вроде КТ/ФТ/Республики. Реально вообще за периметр не захочется выходить, разве что есть ценители прогулок по кладбищам.


да, никонов такой. умеет всунуть свои концептальности в ж.пу.
ртутный радикал на ЛБ. зажопье окружной. кладбища возле телевышки. гетто на Салютной. и строит кусочек Европы. по европейским ценам. красава. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:49

  zРадио написав:
  Puente написав:
  Прохожий написав: а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...


Шикарно просто ! Можна в меморіз записувати !
Так воно і є - картинки дуже любить керівництво , яке їх робити не вміє . А в реальному житті - це просто кольорове на білому ...


Таки да. Практики легко обойдутся без них, ибо ходят верою, а не видением (с) Кто-то сорвет банк, кто-то утонет - романтика. К большим решениям таких авантюристов не подпускают, а в управлении личными финансами - да бога ради. Ветра в паруса, как грится :)


Помню, когда-то юзал демо-счет на форексе по малолетству. Отметил интересную особенность.
Смотришь на минутный график - растет. Потом смотришь часовой - тане! на самом деле падает. Дневной - так таки растет?...А на недельном падает! Но по месяцу-то ого-го как растет, но по годовому ого-го как падает.
Поэтому, как говорил старина Эйнштейн "Все относительно"
Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:51

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки

з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою

Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.


Я жив 2 роки в Польщі (на відміну від теоретиків КРЖН).

Маючи 100куе там можна було шикувати, і кавалірку прикупити за 10..15куе в Ченстохові (взяти цілий пул кавалірок і здавати в оренду: 8 кавалірок, з кожної 500 злотих чистими, ітого 1куе в місяць пасивного доходу), або в Щецині трохи дорожче (але там до Берліна як від Козятина до Києва електричка ходить).


Сюда, пожалуйста, не мешайте роментикам мечтать о своей исключительности на КРЖН:
Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".

У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дочитал последние 5 страниц и все понял - вечер пятницы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 00:00

  rjkz написав:Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.


Так цены у нас в долгосроке вниз?! :shock:

Зображення

А мы все считали, что они у нас всегда только вверх. :lol:
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:02

  sequence написав:
  remark написав:..
А почему в холодине, нет денег на обогрев?

нет кондеров - там сама по себе квартира прохладная, нет нужды. Площадь большая и чем топить непонятно - можете предложить вариант. УФО ему уже все посоветовали ))
В ЖК Чайки сказали, что не будут топить, пока не позакрывают долги прошлого сезона - на комплекс там набралось лямов 10
Ну и чувак греется себе вискарем.


Наблюдение.
Лет эдак 5-7-8 назад ЖК Чайка был мегапопулярным среди инвесторов.
В том числе тут на ветке были загонялы (сейчас не вспомню кто, но были).
Потом все распродалось, ЖК уже не модный, а теперь еще и холодный.
И про него никто ни словом не вспоминает. Почему тут обсусоливаются только те ЖК, в которых пока еще продает застройщик?
"Саупадения? Не думаю"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:34

  Libo написав:
  rjkz написав:Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.


Так цены у нас в долгосроке вниз?! :shock:

Зображення

А мы все считали, что они у нас всегда только вверх. :lol:
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS


Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 02:13

  rjkz написав:Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей. :mrgreen:


Ну мы же о долгосроке ...
Давай посмотрим в 2028-м и сравним.
И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.
Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше. :idea:
Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? :roll:
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того. :!:
А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 06:02

Libo лайк за шикарную обезьяну.
vitaliian
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