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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 жов, 2021 06:15
Vlad442 написав: flyman написав:
Від початку ковіду веду "соціальний експеремент", скільки дійсно достатньо щоб залишатися в зоні комфорту, але і не шикувати занадто. Так сказати, життя у "новій нормі".
У нас диаметрально противоположное мировоззрение. Я всю сознательную жизнь занимался тем что нравится и это приносило деньги или другие блага. Даже хобби, которые никогда не планировалось монетизировать. Так как доходы были выше потребностей, то они накапливались и инвестировались. Пассивный доход никогда не был самоцелью. Намного проще изменить рамки зоны комфорта, чем убивать себя ради идеи "никогда не работать".
муха не пишет про свои хобби, но это не означает что их нет и человек живёт мечтой о пассивном доходе в 1куе. А если он таки живёт такой мечтой, его ждёт большое разочарование по факту её достижения.
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