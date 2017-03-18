|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 07:08
Libo написав:Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ?
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.
Faceless написав:Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш.
Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Кто прав? Зарекся здесь писать, но не выдержал.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:07
rjkz написав:
Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей.
Если говорить о сегодняшних ценах, то уже наверное не вдвое ниже, чем в 2008,таки подросли. Вся надежда на парапланирование, иначе скоро выйдем на уровень 2008.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30121
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1281 раз.
- Подякували: 7269 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21538
|3945191
|
|
|700
|344479
|
|
|20
|49959
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|