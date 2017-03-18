Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.
Faceless написав:Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей.
Если говорить о сегодняшних ценах, то уже наверное не вдвое ниже, чем в 2008,таки подросли. Вся надежда на парапланирование, иначе скоро выйдем на уровень 2008.
да, никонов такой. умеет всунуть свои концептальности в ж.пу. ртутный радикал на ЛБ. зажопье окружной. кладбища возле телевышки. гетто на Салютной. и строит кусочек Европы. по европейским ценам. красава.
Что Никонов на ртутном радикале строит? И что у нас с европейскими ценами, мониторили?
hume написав:Что Никонов на ртутном радикале строит? И что у нас с европейскими ценами, мониторили?
то коля слышал звон, да не разобрался, где он он вероятно кт имел в виду радикал, вулкан, фанплит - какая разница? лб и есть лб если по таким пустякам заморачиваться, то по 10 постов за раз писать замахаешься
зы: юнит это тоже не никонова, а хмельницкого проект, кан и ковальская там приглашенные партнеры всего лишь
шото личное там к никонову, явно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 жов, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Что Никонов на ртутном радикале строит? И что у нас с европейскими ценами, мониторили?
то коля слышал звон, да не разобрался, где он он вероятно кт имел в виду радикал, вулкан, фанплит - какая разница? лб и есть лб если по таким пустякам заморачиваться, то по 10 постов за раз писать замахаешься
И главное по европейским ценам, но вот промониторить эти европейские цены недосуг. А они достаточно забористые
ПС На Никольской слободке вчера трешачок был. И титушки, и драки, и наезды техники на активистов, и пропоаченные статьи в Киев оперативный, приезд замов на место разборок. Сандалы и интриги