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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8683868486858686

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 07:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ?
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того.


  Faceless написав:Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.


Кто прав? Зарекся здесь писать, но не выдержал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Я сторонник теории, что даже если сейчас что-то подросло, то в долгосроке очень упало.


Так цены у нас в долгосроке вниз?! :shock:

Зображення

А мы все считали, что они у нас всегда только вверх.
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS


Как минимум в 2 раза ниже 2008 года и даже в 90-х был момент, когда квартиры те, что были тогда на рынке стоили дороже чем сейчас. Да и покупательная способность доллара была выше. А ышо небо голубее и трава забористей. :mrgreen:


Если говорить о сегодняшних ценах, то уже наверное не вдвое ниже, чем в 2008,таки подросли. Вся надежда на парапланирование, иначе скоро выйдем на уровень 2008.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:58

  rjkz написав:[

да, никонов такой. умеет всунуть свои концептальности в ж.пу.
ртутный радикал на ЛБ. зажопье окружной. кладбища возле телевышки. гетто на Салютной. и строит кусочек Европы. по европейским ценам. красава. :mrgreen:

Что Никонов на ртутном радикале строит?
И что у нас с европейскими ценами, мониторили?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Что Никонов на ртутном радикале строит?
И что у нас с европейскими ценами, мониторили?


то коля слышал звон, да не разобрался, где он
он вероятно кт имел в виду
радикал, вулкан, фанплит - какая разница?
лб и есть лб
если по таким пустякам заморачиваться, то по 10 постов за раз писать замахаешься

зы: юнит это тоже не никонова, а хмельницкого проект, кан и ковальская там приглашенные партнеры всего лишь

шото личное там к никонову, явно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 жов, 2021 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:22

  kingkongovets написав:
hume написав:Что Никонов на ртутном радикале строит?
И что у нас с европейскими ценами, мониторили?


то коля слышал звон, да не разобрался, где он
он вероятно кт имел в виду
радикал, вулкан, фанплит - какая разница?
лб и есть лб
если по таким пустякам заморачиваться, то по 10 постов за раз писать замахаешься

И главное по европейским ценам, но вот промониторить эти европейские цены недосуг. А они достаточно забористые

ПС
На Никольской слободке вчера трешачок был. И титушки, и драки, и наезды техники на активистов, и пропоаченные статьи в Киев оперативный, приезд замов на место разборок. Сандалы и интриги

А итоге вот

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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:На Никольской слободке вчера трешачок был. И титушки, и драки, и наезды техники на активистов, и пропоаченные статьи в Киев оперативный, приезд замов на место разборок. Сандалы и интриги

А итоге вот

Зображення


та да, тоже вчера этот цирк наблюдал, ядом как по команде плюнули все типа «киевские» и «районные» говнопаблики, не только киев оперативный
kingkongovets
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