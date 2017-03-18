|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:12
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28
посмотрел цены жк Тарян в 2017:
43к, а сейчас 88к
100% за 5 лет.
1) Ставка ОВГЗ в 2017г - на 5 лет 15%+. Налоги 0%. На 3 года 22%.
2) До востребования в банке, на 1 день - 15%-20%
1) 5 лет * 20% = 100% за 5.
2) 5 лет * 15% = 75%
Где тут выгода?
|