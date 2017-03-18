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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8682868386848685

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:12

Вид из жк Тарян. Переброшу сюда :mrgreen: . Лушие виды, как я понял, это 50% первой (там где у прохожего) и третьей секции. Остальные с грешком.
Зображення
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28

  hume написав:Вид из жк Тарян. Переброшу сюда :mrgreen: . Лушие виды, как я понял, это 50% первой (там где у прохожего) и третьей секции. Остальные с грешком.



посмотрел цены жк Тарян в 2017:
43к, а сейчас 88к

100% за 5 лет.

1) Ставка ОВГЗ в 2017г - на 5 лет 15%+. Налоги 0%. На 3 года 22%.
2) До востребования в банке, на 1 день - 15%-20%

1) 5 лет * 20% = 100% за 5.
2) 5 лет * 15% = 75%

Где тут выгода? :mrgreen:
Умом Россию не понять :)

Хотя:
В январе 2020 цена была 50к, получается что за 2 год - 37.5%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 жов, 2021 11:40, всього редагувалось 3 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:22

  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:27

  flyman написав:
  Faceless написав:4-5 не вистачить, бо ремонт треба оновлювати, томумне можна просто рахувати брутто оренду як чистий прибуток

думаю, що малорентабельні буду вибраковувати і продавати з часом, а ремонти робитиму хіба в тих, що показуватимуть ліпшу рентабельність.


Для простоти розрахунку візьму 1М грн.

З одного боку, дві умовних кавалірки (вважай лям грн), якщо інвестувати тепер, даватимуть 10К+ щомісяця, але колись, потім, може через рік-півтора.

З іншого боку, ОВДП на лям, даватимуть 120К за рік, або 10К щомісяця.

Вибір, як на мене, очевидний. Але ж і диверсифікація мусить бути, тому трохи ОВДП, трохи депо, трохи кавалірок.

Потім можна ще взяти трохи біткойнів. Зовсім небагато, десь 5% активів.


я сделал вывод, что каждый сам решает как ему лучше.

1-2М скучно когда они лежат и если курс гривны будет с 22.5 до 28.9. На таком курсе можно заработать на обмене курсе, если деньги просто лежат и их менять между валютами. Но чтобы это уметь, надо иметь силу воли, внутренне спокойствие и т.д. Не все это могут.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:41

hume
Все идиЁты синхронно решили пр0срать все имеющиеся у них деньги?
Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:51

За крок до перевороту думок!©


КОЛИ?
КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:53

Успіх А что будет после переворота мыслей? Долярчик разочаруется в инвестициях в недвижимость?
vitaliian
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