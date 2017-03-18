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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:12
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28
посмотрел цены жк Тарян в 2017:
43к, а сейчас 88к
100% за 5 лет.
1) Ставка ОВГЗ в 2017г - на 5 лет 15%+. Налоги 0%. На 3 года 22%.
2) До востребования в банке, на 1 день - 15%-20%
1) 5 лет * 20% = 100% за 5.
2) 5 лет * 15% = 75%
Где тут выгода?
Умом Россию не понять
Хотя:
В январе 2020 цена была 50к, получается что за 2 год - 37.5%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 жов, 2021 11:40, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 12:22
Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:27
я сделал вывод, что каждый сам решает как ему лучше.
1-2М скучно когда они лежат и если курс гривны будет с 22.5 до 28.9. На таком курсе можно заработать на обмене курсе, если деньги просто лежат и их менять между валютами. Но чтобы это уметь, надо иметь силу воли, внутренне спокойствие и т.д. Не все это могут.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:41
hume
Все идиЁты синхронно решили пр0срать все имеющиеся у них деньги?
Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:51
За крок до перевороту думок!©
КОЛИ?
КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:53
Успіх А что будет после переворота мыслей? Долярчик разочаруется в инвестициях в недвижимость?
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