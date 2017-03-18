Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:4-5 не вистачить, бо ремонт треба оновлювати, томумне можна просто рахувати брутто оренду як чистий прибуток
думаю, що малорентабельні буду вибраковувати і продавати з часом, а ремонти робитиму хіба в тих, що показуватимуть ліпшу рентабельність.
Для простоти розрахунку візьму 1М грн.
З одного боку, дві умовних кавалірки (вважай лям грн), якщо інвестувати тепер, даватимуть 10К+ щомісяця, але колись, потім, може через рік-півтора.
З іншого боку, ОВДП на лям, даватимуть 120К за рік, або 10К щомісяця.
Вибір, як на мене, очевидний. Але ж і диверсифікація мусить бути, тому трохи ОВДП, трохи депо, трохи кавалірок.
Потім можна ще взяти трохи біткойнів. Зовсім небагато, десь 5% активів.
я сделал вывод, что каждый сам решает как ему лучше.
1-2М скучно когда они лежат и если курс гривны будет с 22.5 до 28.9. На таком курсе можно заработать на обмене курсе, если деньги просто лежат и их менять между валютами. Но чтобы это уметь, надо иметь силу воли, внутренне спокойствие и т.д. Не все это могут.
hume Все идиЁты синхронно решили пр0срать все имеющиеся у них деньги? Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста. И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.