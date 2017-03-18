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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07
sequence написав:
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать
Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен.
Экзальтированными оптимистами на КРЖН являются только новички, после первого обвала переходящие в категорию опытных, или вовсе уходящие с рынка
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:46
zРадио написав:
Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон
нескучные были времена, одно его "будивельник всегда прав" чего стоило, строитель бараков возомнивший себя "застройщиком".
ЗЫ загон в недвижимость продолжается, цена метра в гривнах идет в космос на дешевеющем долларе. имхо жду момента, когда начнут подсчитывать лишни метры и обкладывать налогом на фоне растущей коммуналки и просадке по аренде.
кто в курсе как идут продажи в чУдном или чуднОм жк "оболонь плаза"?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:56
vitaliian написав: zРадио написав: sequence написав:
а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать
Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен
Больше всего он пишет в ветке про ковид. Вряд-ли там заседают довольные жизнью/бизнесом люди, но то такое, это его дело.
Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
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Додано: Суб 09 жов, 2021 14:12
Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
та не, мой плиточник на этой неделе сказал, что пик сезона пройден
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