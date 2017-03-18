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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8683868486858686

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07

  sequence написав: а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен.

Экзальтированными оптимистами на КРЖН являются только новички, после первого обвала переходящие в категорию опытных, или вовсе уходящие с рынка
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон

нескучные были времена, одно его "будивельник всегда прав" чего стоило, строитель бараков возомнивший себя "застройщиком".
ЗЫ загон в недвижимость продолжается, цена метра в гривнах идет в космос на дешевеющем долларе. имхо жду момента, когда начнут подсчитывать лишни метры и обкладывать налогом на фоне растущей коммуналки и просадке по аренде.
кто в курсе как идут продажи в чУдном или чуднОм жк "оболонь плаза"?
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:56

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  sequence написав: а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен

Больше всего он пишет в ветке про ковид. Вряд-ли там заседают довольные жизнью/бизнесом люди, но то такое, это его дело.

Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:12

  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

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та не, мой плиточник на этой неделе сказал, что пик сезона пройден
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