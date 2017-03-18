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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8684868586868687>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07

  sequence написав: а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен.

Экзальтированными оптимистами на КРЖН являются только новички, после первого обвала переходящие в категорию опытных, или вовсе уходящие с рынка
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон

нескучные были времена, одно его "будивельник всегда прав" чего стоило, строитель бараков возомнивший себя "застройщиком".
ЗЫ загон в недвижимость продолжается, цена метра в гривнах идет в космос на дешевеющем долларе. имхо жду момента, когда начнут подсчитывать лишни метры и обкладывать налогом на фоне растущей коммуналки и просадке по аренде.
кто в курсе как идут продажи в чУдном или чуднОм жк "оболонь плаза"?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:56

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  sequence написав: а еще был Будивэльник - но в то время я тока почитывал ветку, потом он перестал чего-то сюда писать


Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон, но не нашедшего там денег (или сначала нашедшего, а потом потерявшего). Сейчас занимается ритейлом, и, как я понял, доволен

Больше всего он пишет в ветке про ковид. Вряд-ли там заседают довольные жизнью/бизнесом люди, но то такое, это его дело.

Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:12

  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

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та не, мой плиточник на этой неделе сказал, что пик сезона пройден
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.

смотрю что строят под продажу в Киеве
как правило это типовые проекты 150-200м2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:58

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:Успіх А что будет после переворота мыслей? Долярчик разочаруется в инвестициях в недвижимость?

Зміниться мислення/бачення деяких речей.
Можливо, інші "непомітні" речі, набудуть цінніших властивостей!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:04

  Slon_Nosov написав:имхо жду момента, когда начнут подсчитывать лишни метры и обкладывать налогом на фоне растущей коммуналки и просадке по аренде.


Это вряд ли, но сами собственники "лишних" квадратов начнут от них активнее избавляться - у должников становится все меньше шансов пропетлять:

Должников начали ловить на дорогах: оплатить задолженность требуют на месте
https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... ste/246138

В пяти областях Украины начали принуждать должников к уплате прямо на дорогах, останавливая авто. Государственная исполнительная служба (ГИС) и Министерство внутренних дел теперь могут требовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов.
Об этом в Facebook написал замминистра юстиции по вопросам ГИС Андрей Гайченко, по понятным причинам не уточнив, о каких именно областях идет речь.
"За первые дни применения этого инструмента на месте взыскано 64 тыс. грн алиментов, 39 тыс. грн перечислено в пользу государства (единый социальный взнос). Кроме того, выписано 17 тыс. штрафов за нарушение ПДД, изъято 2 транспортных средства", – уточнил он, добавив, что вскоре проект "будет распространен на всю территорию государства".
В комментарии UBR.ua Гайченко подчеркнул, что долги и штрафы на дороге нельзя заплатить наличными. Для этого сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетами. На них должники и обязаны перечислить средства, в противном случае у них в счет долга могут изъять авто.
"Проведение такого эксперимента показало, что многие должники после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, лишь бы не забирали автомобиль", – отметил замминистра
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:12

  pesikot написав:Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты

Я не твой герой, прости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:20

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Успіх написав:
КОЛИ?
КОЛИ?
НУ КОЛИ У НАС В УКРАЇНІ БУДЕ ТАКА ЯКІСТЬ І ТАКИЙ СЕРВІС ВІД ЗАБУДОВНИКА???!
А ГОЛОВНЕ - ТАКІ ГАРАНТІЇ ВІД ВЛАДИ???!!!

Ну реально - чому там вигідно будувати і здавати майже "під ключ" і ще й держава ГАРАНТУЄ, що ДОБУДУЮТь/ЗДАДУТЬ?! :!:

Перегляньте - тут дуже цікаво і детально!

Я переглянув все відео!
Круто!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:но сами собственники "лишних" квадратов начнут от них активнее избавляться - у должников становится все меньше шансов пропетлять:

насколько помню у вас 100м2
уже избавляетесь?
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