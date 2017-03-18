Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Показательная история человека, преисполненного надеждами на бетон
нескучные были времена, одно его "будивельник всегда прав" чего стоило, строитель бараков возомнивший себя "застройщиком". ЗЫ загон в недвижимость продолжается, цена метра в гривнах идет в космос на дешевеющем долларе. имхо жду момента, когда начнут подсчитывать лишни метры и обкладывать налогом на фоне растущей коммуналки и просадке по аренде. кто в курсе как идут продажи в чУдном или чуднОм жк "оболонь плаза"?
барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста. И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
смотрю что строят под продажу в Киеве как правило это типовые проекты 150-200м2
В пяти областях Украины начали принуждать должников к уплате прямо на дорогах, останавливая авто. Государственная исполнительная служба (ГИС) и Министерство внутренних дел теперь могут требовать от должников-владельцев автомобилей выплатить алименты, жилищно-коммунальные долги и другие долги по решению судов. Об этом в Facebook написал замминистра юстиции по вопросам ГИС Андрей Гайченко, по понятным причинам не уточнив, о каких именно областях идет речь. "За первые дни применения этого инструмента на месте взыскано 64 тыс. грн алиментов, 39 тыс. грн перечислено в пользу государства (единый социальный взнос). Кроме того, выписано 17 тыс. штрафов за нарушение ПДД, изъято 2 транспортных средства", – уточнил он, добавив, что вскоре проект "будет распространен на всю территорию государства". В комментарии UBR.ua Гайченко подчеркнул, что долги и штрафы на дороге нельзя заплатить наличными. Для этого сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетами. На них должники и обязаны перечислить средства, в противном случае у них в счет долга могут изъять авто. "Проведение такого эксперимента показало, что многие должники после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, лишь бы не забирали автомобиль", – отметил замминистра