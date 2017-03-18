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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8684868586868687

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:Зображення

Модераторы угомоните уже флудераста
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:40

Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру. Правила движения для велосипедов и наличие велорожек имеют прямое влияние на комфорт тех или иных локаций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:43

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:53

  vitaliian написав:Зображення



ну наконец то, дождались!
вот они главные нарушители, пьяные велосипедисты и родители с детьми едущие по тротуару... грустно наблюдать это убогое законотворчество, видно население должно пострадать перед тем как поумнеть! киев продолжает становиться все более непригодным для жизни! :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:56

  hume написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.


Все просто, спасают матрацы от налоговой амнистии.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:57

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты

Я не твой герой, прости.

Ты чмо, за это я тебя прощаю :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:01

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты

Я не твой герой, прости.

Ты чмо, за это я тебя прощаю :)

"герой на героине
героиня на героине
..."
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:04

Ауууу

Модерация есть на форуме?
pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка.
vitaliian
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