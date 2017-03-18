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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:40
Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру. Правила движения для велосипедов и наличие велорожек имеют прямое влияние на комфорт тех или иных локаций.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:43
vitaliian написав:Прохожий
сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:56
hume написав: Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
Все просто, спасают матрацы от налоговой амнистии.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:57
vitaliian написав: pesikot написав:
Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
Я не твой герой, прости.
Ты чмо, за это я тебя прощаю
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pesikot
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:01
pesikot написав: vitaliian написав: pesikot написав:
Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
Я не твой герой, прости.
Ты чмо, за это я тебя прощаю
"герой на героине
героиня на героине
..."
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Прохожий
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:04
Модерация есть на форуме?
pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка.
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vitaliian
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