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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 86858686868786888689>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:38

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:Зображення

Модераторы угомоните уже флудераста
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:40

Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру. Правила движения для велосипедов и наличие велорожек имеют прямое влияние на комфорт тех или иных локаций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:43

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру.
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:53

  vitaliian написав:Зображення



ну наконец то, дождались!
вот они главные нарушители, пьяные велосипедисты и родители с детьми едущие по тротуару... грустно наблюдать это убогое законотворчество, видно население должно пострадать перед тем как поумнеть! киев продолжает становиться все более непригодным для жизни! :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:56

  hume написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.


Все просто, спасают матрацы от налоговой амнистии.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:57

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты

Я не твой герой, прости.

Ты чмо, за это я тебя прощаю :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:01

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты

Я не твой герой, прости.

Ты чмо, за это я тебя прощаю :)

"герой на героине
героиня на героине
..."
:twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:04

pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение?. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка. Все адекватные люди без оскорблений поймут кто ты такое.

Модерацию которая на открытые оскорбления закрывает глаза я не понимаю
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 жов, 2021 16:24, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:Модерация есть на форуме?

pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка. Все адекватные люди без оскорблений поняли кто ты такое.

это эпично
флудераст зовет модерацию! :mrgreen:
помогите троллю!
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 09 жов, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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