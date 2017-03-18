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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:40
Прохожий сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру. Правила движения для велосипедов и наличие велорожек имеют прямое влияние на комфорт тех или иных локаций.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:43
vitaliian написав:Прохожий
сам угомонись параноик, ветка не о том продаёт ли zрадио свою квартиру.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:56
hume написав: Унуноктий написав:
Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.
Все просто, спасают матрацы от налоговой амнистии.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:57
vitaliian написав: pesikot написав:
Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
Я не твой герой, прости.
Ты чмо, за это я тебя прощаю
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pesikot
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:01
pesikot написав: vitaliian написав: pesikot написав:
Это написал тот, который вечно недоволен жизнью. То зарплата у него упала, то субсидию не дают
По ночам ты, бедный такой, за грош малый строчишь посты
Я не твой герой, прости.
Ты чмо, за это я тебя прощаю
"герой на героине
героиня на героине
..."
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Прохожий
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:04
pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение?. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка. Все адекватные люди без оскорблений поймут кто ты такое.
Модерацию которая на открытые оскорбления закрывает глаза я не понимаю
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 09 жов, 2021 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09
vitaliian написав:
Модерация есть на форуме?pesikot
у тебя ко мне нездоровое влечение. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка. Все адекватные люди без оскорблений поняли кто ты такое.
это эпично
флудераст зовет модерацию!
помогите троллю!
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 09 жов, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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