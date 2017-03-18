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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8686868786888689>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09

  vitaliian написав:Модерация есть на форуме?

pesikot у тебя ко мне нездоровое влечение. Боюсь лечится тебе уже поздно. извини до оскорблений не опущусь, это твоя фишка. Но все адекватные люди поняли кто ты такое.

А что ты заистерил ?
ЗП тебя лишили ?

Какой ты нервный, я офигеваю :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:11

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 жов, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:13

Прохожий

продайте недвигу, сделайте склад с Тараканом, создадите монополию на рынке, чтобы продавать дешевле товары. Будет 20-30% годовых.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:27

  proftpd66 написав:Прохожий

продайте недвигу, сделайте склад с Тараканом, создадите монополию на рынке, чтобы продавать дешевле товары. Будет 20-30% годовых.

зачем продавать?
у меня есть кэш
по расчетам выходим на 40-60% годовых минимум
Таракан за, говорит что вы в последнее время где то витаете в облаках, не завозите дешевый товар который можно продать дорого, склад пустой
Я думаю что возможно замучу с ним бизнес, только вот с логистикой контейнеров из Китая нужно разобраться, уже сделали предзаказ на 2 контейнера презервативов, будем продавать дешевле в социальных аптеках с допскидками для пенсов
склад есть в Ирпене
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 09 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vitalian.

Как Вы считаете, почему эти два дятла прицепились к Впшим постам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:33

  Investor_K написав:Vitalian.

Как Вы считаете, почему эти два дятла прицепились к Впшим постам?

(Нездоровые влечения не есть тема данной ветки). Как ваши арендаторы, скидок не просят?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:38

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Vitalian.

Как Вы считаете, почему эти два дятла прицепились к Впшим постам?

(Нездоровые влечения не есть тема данной ветки). Как ваши арендаторы, скидок не просят?

Нет. И по депозитам платят как в аптеке.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот только евро расстраивает.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:42

  Investor_K написав:Вот только евро расстраивает.

панда вместе с подругой в розовых кедах уверовали в 1.4?
аминь
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут прекрасно все
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kingkongovets
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