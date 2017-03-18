А что ты заистерил ?
ЗП тебя лишили ?
Какой ты нервный, я офигеваю
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:11
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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 жов, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:13
Прохожий
продайте недвигу, сделайте склад с Тараканом, создадите монополию на рынке, чтобы продавать дешевле товары. Будет 20-30% годовых.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:27
зачем продавать?
у меня есть кэш
по расчетам выходим на 40-60% годовых минимум
Таракан за, говорит что вы в последнее время где то витаете в облаках, не завозите дешевый товар который можно продать дорого, склад пустой
Я думаю что возможно замучу с ним бизнес, только вот с логистикой контейнеров из Китая нужно разобраться, уже сделали предзаказ на 2 контейнера презервативов, будем продавать дешевле в социальных аптеках с допскидками для пенсов
склад есть в Ирпене
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 09 жов, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Vitalian.
Как Вы считаете, почему эти два дятла прицепились к Впшим постам?
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:33
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:38
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот только евро расстраивает.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:42
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тут прекрасно все
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