Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
продайте недвигу, сделайте склад с Тараканом, создадите монополию на рынке, чтобы продавать дешевле товары. Будет 20-30% годовых.
зачем продавать? у меня есть кэш по расчетам выходим на 40-60% годовых минимум Таракан за, говорит что вы в последнее время где то витаете в облаках, не завозите дешевый товар который можно продать дорого, склад пустой Я думаю что возможно замучу с ним бизнес, только вот с логистикой контейнеров из Китая нужно разобраться, уже сделали предзаказ на 2 контейнера презервативов, будем продавать дешевле в социальных аптеках с допскидками для пенсов склад есть в Ирпене
разгружать вилами планируете? Может ветку на кидстаффе стартанете? Будет мегапопулярной, с удовольствием почитаю если захочу