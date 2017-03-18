Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
продайте недвигу, сделайте склад с Тараканом, создадите монополию на рынке, чтобы продавать дешевле товары. Будет 20-30% годовых.
зачем продавать? у меня есть кэш по расчетам выходим на 40-60% годовых минимум Таракан за, говорит что вы в последнее время где то витаете в облаках, не завозите дешевый товар который можно продать дорого, склад пустой Я думаю что возможно замучу с ним бизнес, только вот с логистикой контейнеров из Китая нужно разобраться, уже сделали предзаказ на 2 контейнера презервативов, будем продавать дешевле в социальных аптеках с допскидками для пенсов склад есть в Ирпене
разгружать вилами планируете? Может ветку на кидстаффе стартанете? Будет мегапопулярной, с удовольствием почитаю если захочу
барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста. И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
смотрю что строят под продажу в Киеве как правило это типовые проекты 150-200м2
на моем массиве из десятка новых строек рядом, только два монстра. остальные мансардные или одноэтажники.
барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста. И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.
смотрю что строят под продажу в Киеве как правило это типовые проекты 150-200м2
на моем массиве из десятка новых строек рядом, только два монстра. остальные мансардные или одноэтажники.
kingkongovets один кирпичный (тот что монстр), один типа поротерм кератерм (тоже монстрик), процентов 20 каркасники или сип, остальное газоблок. фундаменты 95% классика, без термозащиты, крыши процентов 20 плоские, остальное обычные битумка и метал примерно пополам. одна только с чем то похожа на натуральную черепицу.
короче, у каждого додика своя методика но газоблок рванул вперед это прям сильно видно. стены растут за неделю две. правда в 90% его потом утепляют, мало кто однослойную делает.
Libo написав:Ну мы же о долгосроке ... Давай посмотрим в 2028-м и сравним. И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м. Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше. Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того. А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й.
Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.
КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!
Libo написав:Ну мы же о долгосроке ... Давай посмотрим в 2028-м и сравним. И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м. Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше. Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того. А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й.
Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.
КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!
Зрадио, предлагайте запасные варианты?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 жов, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.