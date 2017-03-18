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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8685868686878688>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и шоп заполнить традиционную рубрику «субботний оффтоп» -
из жизни киевских велокурьеров:

https://youtu.be/ps3SN3mR4YE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:19

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.

смотрю что строят под продажу в Киеве
как правило это типовые проекты 150-200м2

на моем массиве из десятка новых строек рядом, только два монстра. остальные мансардные или одноэтажники.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:Хороший дом с учётом участка и ремонта подороже вашего Кардинала за метр выйдет. А метраж его за двести только так зашкалит, а то и за триста.
И будет вся периферия в таких памятниках лихо и непонятно где срубленному баблу.

смотрю что строят под продажу в Киеве
как правило это типовые проекты 150-200м2

на моем массиве из десятка новых строек рядом, только два монстра. остальные мансардные или одноэтажники.
а из чего строят?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:34

kingkongovets
один кирпичный (тот что монстр), один типа поротерм кератерм (тоже монстрик), процентов 20 каркасники или сип, остальное газоблок.
фундаменты 95% классика, без термозащиты, крыши процентов 20 плоские, остальное обычные битумка и метал примерно пополам. одна только с чем то похожа на натуральную черепицу.


короче, у каждого додика своя методика :mrgreen: но газоблок рванул вперед это прям сильно видно. стены растут за неделю две. правда в 90% его потом утепляют, мало кто однослойную делает.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:48

  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

у нас все заимбирь.
стрижем капусту лопатой
а ты как?
как дети?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:57

  Libo написав:Ну мы же о долгосроке ...
Давай посмотрим в 2028-м и сравним.
И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.
Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше. :idea:
Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? :roll:
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того. :!:
А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й. :lol:


Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.

КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:08

  zРадио написав:
  Libo написав:Ну мы же о долгосроке ...
Давай посмотрим в 2028-м и сравним.
И только будем сравнивать не цену на хрущи 50-х в 8-м и 28-м гг., а сколько стоило новое современное жилье в 8-м и сколько будет стоить новое в 28-м.
Если внимательно разобраться, то в 8-м безвозвратно залетели лишь хрущи и обоссанные царские. Новое, современное и добротное жилье уже примерно на том же уровне и даже выше. :idea:
Мой кореш в 8-м купил однуху без лифта в сталинском доме на Печерске за $140 тыщ, в состоянии въезжай и живи. Потом оно рухнуло. Не знаю сколько стоит это г. сейчас. Попробуй сейчас найди современную однуху в новом доме в состоянии въезжай и живи за $140 тыщ? :roll:
У меня во ФК-2 однуха 60 кв.м с отделкой сейчас под $250 тыщ и есть даже более того. :!:
А вы всё дрочите тут с вашим иноагентом на 2008-й. :lol:


Провокатор, в 2005-2008 гг уже дозагонялась в бетон, что и без банковской ипотеки люди в тяжелейший кризис остались пустые по сбережениям и по-уши в кредитах родственникам. Остались с неликвидным имуществом, которое даже спустя 13 лет нельзя продать по ценам покупки.

КРЖН цикличен! Это неоспоримая разобранная на цифрах истина. Волна роста идет 6-й год без коррекции. Все желающие купить бетон за чужие деньги, или свои инвестиционные должны иметь в виду неизбежность падения цены!


Зрадио, предлагайте запасные варианты?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 09 жов, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:08

  hume написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.

Мебельщик посчитал мне встроенную мебель. От этих цифр выпадают волосы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:13

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Унуноктий написав:Народ как вы тут? Что с парапланированием? А то в Крюковщине уже невозможно найти рабочих. Те что у меня работали сказали что месяц заняты точно. Заливают одновременно 4 фундамента.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Все строители при делах. Цены на максималках как для работ, так и материала. Вся область строится. Вот это для меня действительно не понятно в условиях нынешних цен.

Мебельщик посчитал мне встроенную мебель. От этих цифр выпадают волосы.


Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:17

  adeges написав:Был сегодня в делавеге. Диван угловой с пуфом 5.4 мп 115 тысяч. 2 месяца назад можно было за 100 но закончилась ткань в базовой категории. Это со сроком изготовления 2 месяца и 10% скидкой


купил надувной интекс за полторуху! удобный капец! еще и в кровать раскладывается. правда постоял на сосновых иголках и теперь подпускает, падла
trololo
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